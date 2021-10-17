獨／「去蔣化」總是在選舉前 綠提案廢中正紀念堂管理處組織法

促轉會提出應移除「中正紀念堂」蔣中正銅像未獲支持，立法院民進黨團蔡易餘等綠營18名立委日前「分進合擊」，指「國立中正紀念堂管理處」是「管理全台最大緬懷威權統治者象徵」的單位，因此提案廢止「國立中正紀念堂管理處組織法」。

「國立中正紀念堂管理處組織法」規定，該處負責中正紀念堂各項公共設施規劃及維護管理，並掌理先總統蔣公紀念文物史料的蒐、展覽、典藏、維護及管理等任務，設有處長及副處長。編制表顯示，該處設有人事室、會計室，有研究員、組長、技士、組員員額等39人。

此案將在19日在立法院程序委員會進行處理，21日在院會進行附委程序。國民黨立委、外交及國防委員會召委陳以信表示，所謂「轉型正義」當是促進和解，而非以粗暴方式進行撕裂；民進黨的「去蔣化」提案，明顯有政治動機與選舉目的，極不可取！

促轉會建議拆除蔣中正銅像，業遭退輔會、國防部公開反對。促轉會提案建議移除中正紀念堂蔣中正銅像，行政院也沒有進一步回應。

民進黨立委蔡易餘日前提案廢止「國立中正纪念堂管理處组織法」，獲得賴品妤等18名黨內立委聯署。提案指出，中正紀念堂是為紀念蔣中正而設立，而蔣家政權以殖民者之姿入侵台灣，並實施高壓獨裁，除了引發228事件屠殺台灣人民，更引發白色恐怖踐踏人權。「使台灣人民長期陷入非民主、懸置法治的例外狀態之中」。

提案指出，2007年前總統陳水扁任內曾將中正紀念堂改名為國立台灣民主紀念館，但2零零8年國民黨執政「國立台灣民主紀念館組織規程」遭廢止，又復名為中正紀念堂。

提案說，2017年民進黨政在蔡英文總統指示下，落實轉型正義政治理念，通過「促進轉型正義條例」；其中第二條第二項第二款指出促轉會成立的目的之一即為「清除威權象徵、保存不義遺址」。第五條第一項表示為確立自由民主秩序、否定威權治之合法性及記取伺害人權事件之歷史教訓，出現於共建築或場所紀念、懷威權統治者之象徵，應予移除、改名或以其他方式處置之」。換而言之，管理全最大緬懷威權統治者象徵的「國立中正紀念堂管理處組織法」應予廢止。