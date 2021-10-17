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民進黨創黨元老楊四海律師 急性心肌梗塞過世享壽86歲

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨創黨元老、前國策顧問楊四海律師（中），16日清晨3點發現不舒服，清晨5點因急性心肌梗塞過世，享壽86歲，民進黨屏東縣黨部主委、議員許展維（右）深表痛惜。圖／許展維提供
民進黨創黨元老、前國策顧問楊四海律師（中），16日清晨3點發現不舒服，清晨5點因急性心肌梗塞過世，享壽86歲，民進黨屏東縣黨部主委、議員許展維（右）深表痛惜。圖／許展維提供

民進黨創黨元老、前國策顧問楊四海律師，16日清晨3點發現身體不舒服，清晨5點因急性心肌梗塞過世，享壽86歲，民進黨屏東縣黨部主委、議員許展維，與縣長潘孟安深表痛惜，行政院長蘇貞昌今下午也前往致意。

許展維說，楊四海律師是民進黨創黨元老，窮盡一生為台灣的民主奮鬥超過35年，從早年擔任國大代表、國策顧問，到走上街頭遊行爭民主，甚至憲政改革法庭上的攻防戰，皆有他的身影。在大家眼中，就是常常授予知識、提攜後進，和善、開朗的長輩。他從政以來，也受楊律師的諸多照顧，突聞辭世訊息，深感錯愕與遺憾。

潘孟安說，海伯是屏東的民主精神領袖，總是挺直著身軀為正義發聲，從黨外、創黨到現在，從街頭遊行到憲政改革法庭的攻防，用法律專業與熱情憧憬一路陪伴著台灣的民主進程，大小戰役、民主運動無役不與。

潘孟安說，海伯更不吝疼惜晚輩、提攜後進，帶許多晚輩一起前進，他就任縣長後，海伯時常鞭策縣政，給予寶貴建言，寶刀未老，一生為屏東、為台灣奉獻心力。

許展維說，黨部後續協助相關治喪事宜，告別禮拜訂於10月23日下午兩點在楊四海屏東市自宅。

屏東縣 民進黨 潘孟安

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