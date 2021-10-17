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監控檔案揭露線民 促轉會籲國民黨反省歷史

聯合報 / 記者張加／即時報導
促轉會。本報資料照片
促轉會。本報資料照片

立法委員黃國書承認曾協助情治單位偵搜並宣布退出民進黨，促轉會今天發布的說明提及，當年威權統治長期滲透各領域，國民黨黨務系統在與各機關橫向聯繫跟縱向社會控制中無所不在，促轉會並呼籲國民黨積極配合檔案徵集反省歷史。

媒體報導黃國書曾是國民黨「線民」，黃國書在臉書發文坦承，大學時代曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，迫於無奈，也跟當事人表達愧歉；黃國書並宣布，即日起退出民進黨與黨團合作，任期屆滿後不再尋求連任。

記者今早致電促轉會委員陳雨凡詢問黃國書事件，她表示，對個案沒有進一步評論；促轉會稍晚發布的聲明並未提及人名，而是對外界關切「監控檔案揭露線民一案」說明，分為四點：一，關於監控體制運作；二，關於監控檔案與調查；三，處理加害者及體制參與者問題；四，推動檔案開放應用。

促轉會指出，監控檔案載有大量當年威權統治長期滲透各領域的相關資訊，包括國民黨黨務系統，各情治機關乃至部分行政機關，以高度協力方式滲透社會，其中國民黨黨務系統在與各機關橫向聯繫跟縱向社會控制中更是無所不在。​

「而在社會關注個別線民之際，我們要提醒的是，線民只是監控系統的末端。」促轉會表示，​透過這個過程逐步推進對體制運作的認識與反省，才有可能進一步開展對責任的討論；這是嚴肅的民主工程，稍一不慎，便可能落入獵巫或洗白等情境。

促轉會的說明寫道，國民黨的黨史檔案，如海工會，文工會，青工會等資料，卻從未公開，也未依法通報，且黨務系統主事者及參與者，更是從未面對歷史，這部分促轉會將持續積極調查，也呼籲國民黨積極配合。​

最後，促轉會重申，此案是當時威權統治的運作模式，高度體制化長期運作的必然，包括國民黨黨務系統，各情治機關乃至部分行政機關，以高度協力方式滲透控制，萬千線民無論主動被動，皆成為體制參與者，其參與程度與作為，皆須釐清。

促轉會指出，轉型正義就是要釐清和面對這些過去，討論不同層級，不同的體制加害者或協力者該負的責任，因此促轉會也期待檔案開放與持續的真相調查，可以讓大眾對過去有更了解，並記取過去教訓，這也是這塊土地上的人民共同要面對的課題。

促轉會今針對外界關切監控檔案揭露線民一案說明。圖／取自促轉會臉書
促轉會今針對外界關切監控檔案揭露線民一案說明。圖／取自促轉會臉書

促轉會 國民黨 黃國書

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