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英系立委集體為黃國書發聲 引用蔡英文的話

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委黃國書。本報資料照片
民進黨立委黃國書。本報資料照片

民進黨立委黃國書被爆學運時期曾被情治單位吸收為線民，民進黨英系立委引用蔡英文總統曾說「只有集體面對真相、集體修復創傷，台灣社會才能夠告別悲情，走向共同的未來」，並表示，轉型正義是基本立場，溯源誰是加害者，並還原真相，不讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害。

英系召集人劉櫂豪今發聲明指出「英系立委集體深思，我代表發言。」文末並附上英系立委陳明文、蔡易餘、莊瑞雄、羅致政、江永昌、王美惠、邱泰源、吳玉琴、蘇治芬和管碧玲署名。

劉櫂豪指出，民主進步黨長久以來，一直致力於推動轉型正義的工作。台灣在民主化初期，並未有轉型正義的意識，社會大眾普遍對威權統治失去歷史記憶，也對轉型正義的概念感到陌生，但是轉型正義是民主國家告別威權傷痛、建立人權觀念的基礎工程。這個工程，已不是受害者層次的問題，是面對歷史和如何建構未來歷史的問題。

劉櫂豪指出，黃國書委員昨晚深夜在臉書上坦白，因曾任線民協助情治單位搜集情報，而宣布退出民進黨。國書委員已經決定願意坦然面對自己過往的歷史，但誰是真正的加害者？轉型正義的目的，就是讓受害者得到真相，我們必須溯源誰是加害者，並還原真相，才不會讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害。協作者知道反省，才能構築堅強的民主防線。

劉櫂豪表示，蔡總統曾說：「只有集體面對真相、集體修復創傷，台灣社會才能夠告別悲情，走向共同的未來」。轉型正義是我們的基本立場，我們溯源誰是加害者，並還原真相，我們不讓協作者與受害者相互猜忌，造成二次傷害。

劉櫂豪說，過去發生的威權治理是一場悲劇，但我們必須從記憶中甦醒。因為這樣悲劇，台灣人能更珍惜民主的珍貴，也因為這場悲劇，台灣人能夠重新定義自己。在台灣深化民主、鞏固民主過程，一定要通過轉型正義這一關，希望我們能一起繼續達成這個使命。

轉型正義 民進黨 黃國書

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