黃國書認錯將退出政壇 蔡其昌：這種態度是對的

台中民進黨籍立委黃國書因學生時代爆當過國民黨線民，已被民進黨新潮流系開除，同為台中立委、是新潮流系的立法院副院長蔡其昌今天說，黃國書認錯的態度是對的，面對過去，選擇認錯，並退出政壇反省，這就是轉型正義。

蔡其昌表示，他擔任立法院副院長後，已很少參加新潮流的派系會議，不清楚事件過程，他今天由慕僚告知，才知黃國書宣布要退出民進黨，且不再連任，蔡其昌說，這就是轉型正義。

蔡其昌表示，台灣經歷過國民黨戒嚴及白色恐怖，這是歷史悲劇，也因此必需推動轉型正義，他說黃國書針對過去，選擇面對並認錯和反省，這種態度是對的，蔡其昌說，他很肯定黃國書任公職期間，為台灣教育文化的努力，值得肯定。