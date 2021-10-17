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黃國書被爆線民退黨不連任 民進黨：勇於面對歷史

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
黃國書。本報資料照片
黃國書。本報資料照片

民進黨新潮流系最近將立委黃國書除名，據悉原因指向黃國書曾在野百合學運時期擔任情治單位的線民，令派系及黨內相當震驚。黃國書今天凌晨在臉書上表示，他將退出民進黨、退出立法院黨團運作，本屆立委屆滿後將不再連任；民進黨則說，尊重黃國書的說明之內容。

民進黨發言人顏若芳表示，針對近期因促轉會公布政治檔案解密後所引發的討論，對於黃國書昨晚於臉書發表文章，「尊重黃國書所說明之內容，也支持他勇於面對歷史的態度。」

顏若芳說，但轉型正義的工作並不只是開放政治檔案，更重要的是如何透過推動轉型正義的過程中，讓整體社會共同學習面對歷史及還原真相，從中記取教訓並進一步促進和解與進步。

顏若芳表示，轉型正義是民進黨長年堅持推動的重要改革工作之一，也正因如此，蔡英文總統在2016年上任後，民進黨即推動促轉條例的修法。2017年12月，「促轉條例」在立院三讀通過，促轉會才得以成立並積極規劃、推動開放政治檔案等轉型正義工作。

顏若芳說，民進黨兌現推動轉型正義的承諾，當時包含黃國書也是投下贊成票，展現對於轉型正義明確支持的態度。國民黨立委則依然不肯面對過去威權時期所留下的不公不義，在投票時棄權表達反對，兩相比較之下，誰更願意面對歷史顯然很清楚。

顏若芳指出，在過去國民黨執政實行戒嚴的時期，類似像是黃國書這樣的年輕人，無論何種原因而做了不該做的事，成為威權體制控制的一分子相當多，同時也背負良心的譴責，這就是國民黨的威權體制在台灣歷史上所留下的傷害。台灣社會在推動轉型正義時，也正在學習如何面對這樣的歷史傷痕，「我們應該包容願意面對歷史而加以反省的人，而不是讓真正的加害者在一旁竊喜，他們才是更應該檢討面對的真兇。」

黃國書 民進黨 轉型正義

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