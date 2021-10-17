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黨內派系鬥爭？ 黃國書：此事與新潮流無關

聯合報 / 記者陳秋雲洪敬浤／台中即時報導
民進黨立委黃國書強調，他被爆料30年前是線民，此事無新潮流系無關。圖／取自臉書
民進黨立委黃國書強調，他被爆料30年前是線民，此事無新潮流系無關。圖／取自臉書

立委黃國書被爆30幾年前在情治單位當過線民，幾月前遭民進黨新潮流系「退流」。同件事有人再向媒體爆料，黃國書今凌晨在臉書貼文，宣布退出民進黨、退出黨團運作、不尋求連任立委。外界直指黨內派系鬥爭，黃國書受訪強調，此事與新潮流無關。 多名民進黨立委包括隔壁選區的何欣純等人都貼文喊加油。

黃國書接選上台中市長的林佳龍立委席次，2016年、2020年立委選舉在中西東南區都拿下55%以上選票，問政及服務頗受好評。因線民事件退黨，引起台中政壇震驚。

至於何方爆料？外界傳聞甚多，國民黨主席朱立倫今早受訪也表示，民進黨內鬥白熱化；黃國書表示，此事與新系無關。

黃國書表示，希望到此為止，他坦然面對，承擔政治責任，也不要讓黨為難，宣布退黨，不再參選下屆立委。接下來的立委及服務，會全力以赴完成選民交付的責任。

學運出身的前民進黨祕書長羅文嘉深夜在臉書指出，當年學運份子中，暗地裡支領佈建津貼，出賣組織與同志。而今繼續扛著在民進黨理念招牌，招搖撞騙，獲取權位。這一種學運份子，也難逃歷史審判，最好趕快自行了斷，以免身敗名裂。黃國書說對方未指名道姓，他不評論，他強調歷經8次選舉，認真問政有目共睹，「難道8次選舉結果都是招搖撞騙當選的嗎。」

黃國書 民進黨

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