黃國書認當線人退黨 趙天麟等綠委肯定勇於面對

立委黃國書在臉書發文坦承曾協助情治單位偵搜並宣布退出民進黨，民進黨立委趙天麟、何志偉等人留言聲援，肯定黃國書勇於面對。

民進黨前主席卓榮泰則在臉書表示，非常震驚黃國書宣布退出民進黨及黨團運作，儘管不解當年他如何涉入那些黨國反民主的工作，但對於黃國書在國會關心文化發展、青年體育政策並熱心服務鄉親的表現，仍然印象深刻，在扼腕之外願予肯定。

媒體報導黃國書曾是國民黨政府線民，黃國書在臉書說，他大學時代曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，迫於無奈，也跟當事人表達愧歉；黃國書並宣布，即日起退出民進黨與黨團合作，任期屆滿後不再尋求連任。

趙天麟在黃國書臉書留言寫道，威權時代被統治者宰制的台灣社會每一個人都是被害人；因為有轉型正義條例，事理才有機會呈現、釐清。

趙天麟說，黃國書勇於面對這段歷史，值得肯定，其擔任立委以來的表現更是有目共睹；在他心目中，黃國書仍是優質的國會議員。

何志偉表示，他要對黃國書表達敬意，願意面對自己的過去，是一件需要勇氣的事，黨國造成的血淚，黃國書勇於承認與面對，這是成熟的表現。

何志偉並說，希望黃國書未來能持續跟民進黨團一起作戰，他在立院的表現大家有目共睹，即使退出黨團運作，大家還是在立院的同事，許多的事情還能繼續努力。

卓榮泰指出，推動轉型正義多年，沒料到引爆的是民進黨內部的衝擊與檢討，這也是轉型正義的核心與價值，不論年代、不論立場、不論身份，只論是非對錯；但這基本上不是要追打過去，而是為還原歷史、彌平傷痕，讓黨國時代的錯誤成為民主的禁忌，在民主的社會永不再犯。

卓榮泰表示，事件的本身是加害與被害的糾葛，一方要勇敢面對，另一方有權力知道真相；然而整個事件背後的主導者才是惡不可赦的全民公敵。

同為台中立委、是新潮流系的立法院副院長蔡其昌也留言表示，黃國書在立法院表現總是第一名，這是段經歷過國民黨戒嚴及白色恐怖的歷史悲劇，「國書勇敢面對自己的過去，需要非常大的勇氣，我們一直都在，加油！」

立委王美惠也留言表示，清晨看到黃國書的訊息，她內心十分不忍。「阿惠初入國會，受到國書委員的照顧及提攜，阿惠非常感謝，在問政上國書委員的專業與認真，也一直是阿惠學習的對象」。

王美惠說，我們「有路沿路唱歌；無路蹽溪過嶺」，國書委員加油，台灣加油。