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綠委聲援黃國書 反批朱立倫「死不認錯還硬拗」

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委黃國書。本報資料照片
民進黨立委黃國書。本報資料照片

民進黨立委黃國書被爆在學運時期曾擔任國民黨線民，國民黨主席朱立倫今指出「不是國民黨，而是當時大時代的情治單位」等語，民進黨立委吳思瑤反批，足見國民黨拒絕面對歷史真相， 「加害者毫不思反省還想切割， 死不認錯還硬拗。」

吳思瑤在臉書指出，轉型正義讓許多時代悲劇無所遁形，黃國書宣布退出政壇，是努力對過去的行為做出懺悔，是轉型正義的實踐。但朱立倫回應「那是情治單位不是國民黨」，無異是在自欺欺人。「兩相對照，天差地別。轉型正義的未竟之路，我們必須持續深化信念，堅定行動！」

黃國書在臉書坦承曾任線民後，許多綠委也留言聲援，民進黨立委趙天麟留言指出，威權時代被統治者宰制的台灣社會每一個人都是被害人。因為有轉型正義條例，事理才有機會呈現、釐清。國書委員勇於面對這段歷史，值得肯定；擔任立委以來的表現更是有目共睹！「在我心目中，黃國書立委仍是優質的國會議員！」

何志偉則留言指出，要對黃國書表達敬意，願意面對自己的過去，是一件需要勇氣的事，黨國造成的血淚，國書委員勇於承認與面對，這是成熟的表現。何欣純則表示「我心中最好最專業的文化立委！加油」

黃國書 國民黨 轉型正義

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