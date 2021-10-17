陳芳明聲援黃國書 「了不起的勇氣屬於轉型正義行動」

立委黃國書今天凌晨在臉書說，他曾在30多年前戒嚴時期，被迫協助情治單位政治偵搜工作，即日起將退出民進黨、退出黨團運作。作家陳芳明在臉書表示，他曾經也是國民黨線民受害者。

陳芳明表示，民進黨立委黃國書承認自己曾經是國民黨線民。「這是一種了不起的勇氣，應該也是屬於轉型正義的行動」。

他說，他個人也是國民黨海外線民的受害者，在海外流亡18年之後才回到台灣。轉型正義已經實踐了那麼多年，終於還是有人不敢面對過去，也不敢面對自己的所作所為。

陳芳明表示，線民不只是在秘密監視別人，而且還做了許多不為人知的密告。他常常鼓勵學生去新店的景美軍法看守所，看看那牆上密密麻麻被槍決的名單。而那只是白色恐怖的一部分而已，多少人的家庭被拆散，又有多少人找不到工作。「我還是要肯定黃國書的勇氣，他為我們揭開歷史最黑暗的角落」。