黃國書想退黨、退黨團運作 柯建銘：抬頭挺胸留下來

民進黨立委黃國書因涉及在學運時期任情治單位線民，提出退黨、退出黨團運作等，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，黃國書20多年來與他們同行奮戰，中央與地方皆獲好評，是戰力十足的優秀同志，他認為「不忍且不需三退（退黨、退出黨團、不再連任退出政治）」，抬頭挺胸留下來，共同努力捍衛台灣才對。

柯建銘今天在臉書指出，黃委員是專業立委，一直在教育委員會，當過召委、黨團副幹事長，問政認真，黨團交付的任務「顧場、捍衛法案、預算、政策、院會及委員會動員」，從未推卻。七次獲公督盟評鑑為教育文化委員會優秀立委，也主推國民體育法修正，推動體育改革，文化獎勵條例等，為台灣體育發展及藝術產業有巨大貢獻。「在我眼光中，他是有內涵且值得信任，又負責任的政治夥伴，這樣的夥伴，我們忍心讓他離開嗎？」

柯建銘表示，這些過往，讓他在凌晨五點打電話給黃國書，知道黃一定輾轉難眠，與之深聊，有關三退「退黨、退出黨團、不再連任退出政治」，其實過於沉重，他能深刻體會所受衝擊及心情、壓力，但身為黨團總召，面對優秀黨團成員這一難題，勢必有些看法、想法，「請他也尊重我的回答。」

柯建銘指出，蔡英文總統2016上任後，面對歷史問題，轉型正義問題，民進黨黨團於2017年12月訂下「促進轉型正義條例」，所提示的是為促進轉型正義及落實自由民主憲政秩序而來的：開放政治檔案，清除威權象徵，保存不義遺址，平復司法不公，還原歷史真相，並促進社會和解。歷史真相要還原，但重要的是諒解、和解。

柯建銘指出，2019年通過「政治檔案條例」，所揭示的是為建立符合轉型正義，兼顧檔案當事人隱私之政治檔案開啟應用制度，推動轉型正義教育公開真相並促成社會和解，辦理政治檔案之徵集、整理、保存、研究及教育而制定。

柯建銘表示，威權戒嚴時期，白色恐怖，228事件，不管省籍，有多少冤案、冤獄、冤魂，數萬家破人亡，悲慘故事逐漸出土，甚至蔣介石可手批槍斃與否及刑期多少年，那個年代雖已過去，俱往矣，傷痛猶存，乃推動和解，同時蔣萬安欲選台北市長，沒人以此攻擊，也沒有對加害者蔣介石鞭屍，甚至蔣介石的銅像、中正紀念堂都還在國人眼前。

柯建銘表示，面對黃國書委員因為政治檔案條例過往資料被外漏，不知道為什麼沒有尊重當事人隱私而外漏，有違立法意旨，在戒嚴時期年青時犯錯的陳年往事時，再兩者相比，實不忍相責，也不必不成比率放大 ，更不應以異樣眼光看待。

柯建銘指出，當黃國書早已是政治自我更生人，過去錯誤毫不迴避，但卻負責講出「三退」時，一個連任五屆市議員、三屆立委、七次獲公督盟評鑑為教育文化優秀立委、八次選舉皆當選，未有敗機。「當然認為『不忍且不需三退』，抬頭挺胸留下來，讓我們共同努力捍衛台灣才對。」