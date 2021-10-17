兄弟相挺留人才 江啟臣黨務核心幕僚轉戰蔣萬安辦公室

國民黨前主席江啟臣9月底連任失利，在黨部培養的核心青年幕僚動向受關注。如今確定，包含江任黨主席時文膽之一的黨主席辦公室主任葉旭鴻，黨政策會政研部主任陳俊安都將轉戰立委蔣萬安辦公室，展現江、蔣兄弟相挺義氣。

因葉旭鴻過去長期擔任黨副祕書長李彥秀任台北市議員與立委時辦公室主任，陳俊安也在市議會工作多年，兩人都對台北市政與地方選情都有相當程度熟悉，蔣萬安延攬葉、陳二人，可望對未來投入台北市長選戰將提供一定助力。

蔣萬安國會辦公室表示，國民黨應持續培養年輕世代，給予歷練及發揮的機會、促進人才流動。葉旭鴻、陳俊安對地方及國會事務都相當熟悉，接下來也希望藉由他們的經驗，加強各項政策監督及地方服務力道。

江啟臣卸任黨主席後，前黨務核心幕僚包含新媒體部主任張智瑋、青年部主任陳冠安、文傳會副主委鄭照新，歸建江啟臣國會辦公室或續任江幕僚。競選主席時的發言人詹為元與吳亮儀，則維持原本在立委張育美、溫玉霞辦公室工作。

此外，葉旭鴻與陳俊安則轉戰蔣萬安國會辦公室，數位諸葛亮、數位科技長簡勤佑則評估將創業。江啟臣時期的青年團總團長陳柏翰則將轉戰新北市議員陳偉杰辦公室任職。

也傳有意延攬江啟臣黨務核心幕僚的立委林為洲證實，確實曾主動探詢相關青年幕僚是否有轉任意願或安排轉職需求，畢竟大家都合作過，「是個團隊」，如今江卸任主席，當然歡迎這些優秀人才到他辦公室工作，「好的人才不要讓他流失」。

林為洲也提到，簡勤佑過去為黨做的大數據分析很有參考價值，未來有機會也可以合作，讓他繼續幫國民黨。

林為洲也開玩笑，延攬人才過程，得知蔣萬安也出手網羅葉旭鴻、陳俊安這幾個幹將，考慮蔣「明年就要選舉」，需才孔急，只能讓賢。