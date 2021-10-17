民眾黨屏東縣黨部成立廣招人才 明年選舉不缺席

民眾黨屏東縣黨部今成立，黨主席、台北市長柯文哲原預計南下主持，但因昨發生新北市雙溪區虎豹潭意外，參加活動人員多為台北市與新北市民，柯文哲留在台北市主持救援行動；民眾黨秘書長謝立功、民眾黨立委蔡壁如今出席，謝立功說，2022選舉民眾黨不會缺席，希望能在議會成黨團，盼縣議員能選上三席，也不排除跟其他政黨採取合作模式。

民眾黨屏東縣黨部今成立，議長國民黨周典論、無黨籍立委蘇震清等都到場。謝立功說，民眾黨是新興政黨人才招募中，拜託大家明年選舉給民眾黨機會，讓屏東越來越好，爭取台灣利益、民眾福祉、政黨制衡。

民眾黨屏東縣黨部代理主委、律師劉家榮說，民眾黨廣招人才，設計的宣傳選舉扇子，將目前民眾黨推出人才都印製在扇子上，並有一個灰色人形打著問號，希望有相同理念人才加入民眾黨。

謝立功說，屏東黨部成立是好的開始，2022選舉不缺席，每個選區會用什麼樣型態參與還在評估中，每個縣市標準不同，但以希望能在議會中成立黨團，希望能選上3席為低標，也不排除跟其他政黨合作模式。

立委蔡壁如是屏東人，她說，目前以年底公投為目標，以戰養戰，12月18日公投是民眾表達民意最直接的方式。