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民眾黨屏東縣黨部成立廣招人才 明年選舉不缺席

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
民眾黨屏東縣黨部今成立，成立三個服務處，屏東市、潮州鎮與東港鎮服務處，也推出參選議員人選。記者劉星君／攝影
民眾黨屏東縣黨部今成立，成立三個服務處，屏東市、潮州鎮與東港鎮服務處，也推出參選議員人選。記者劉星君／攝影

民眾黨屏東縣黨部今成立，黨主席、台北市長柯文哲原預計南下主持，但因昨發生新北市雙溪區虎豹潭意外，參加活動人員多為台北市與新北市民，柯文哲留在台北市主持救援行動；民眾黨秘書長謝立功、民眾黨立委蔡壁如今出席，謝立功說，2022選舉民眾黨不會缺席，希望能在議會成黨團，盼縣議員能選上三席，也不排除跟其他政黨採取合作模式。

民眾黨屏東縣黨部今成立，議長國民黨周典論、無黨籍立委蘇震清等都到場。謝立功說，民眾黨是新興政黨人才招募中，拜託大家明年選舉給民眾黨機會，讓屏東越來越好，爭取台灣利益、民眾福祉、政黨制衡。

民眾黨屏東縣黨部代理主委、律師劉家榮說，民眾黨廣招人才，設計的宣傳選舉扇子，將目前民眾黨推出人才都印製在扇子上，並有一個灰色人形打著問號，希望有相同理念人才加入民眾黨。

謝立功說，屏東黨部成立是好的開始，2022選舉不缺席，每個選區會用什麼樣型態參與還在評估中，每個縣市標準不同，但以希望能在議會中成立黨團，希望能選上3席為低標，也不排除跟其他政黨合作模式。

立委蔡壁如是屏東人，她說，目前以年底公投為目標，以戰養戰，12月18日公投是民眾表達民意最直接的方式。

民眾黨在屏東縣僅一名地方公職人員，潮州鎮民代表林耀宗，他也擔任潮州服務處主任，下屆將持續參選鎮民代表，屏東黨部副主委葉信興將參選屏東縣議員東港選區、屏東市黨部主任黃秈囷將投入屏東縣議員屏東市選區，希望能拿下屏東縣席。至於縣長及屏東市長是否會推出人選，劉家榮說，目前還未定案，找尋適當的人才。

民眾黨屏東縣黨部今成立，強調2022選舉，民眾黨不缺席。記者劉星君／攝影
民眾黨屏東縣黨部今成立，強調2022選舉，民眾黨不缺席。記者劉星君／攝影
民眾黨屏東縣黨部代理主委劉家榮（左二），拿著印製宣傳扇子，「人才招募中」，民眾黨在屏東廣邀人才。記者劉星君／攝影
民眾黨屏東縣黨部代理主委劉家榮（左二），拿著印製宣傳扇子，「人才招募中」，民眾黨在屏東廣邀人才。記者劉星君／攝影

屏東縣 民眾黨

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