王美惠讚黃國書很好人才 喊話「民進黨應給自新機會」

立委黃國書承認曾經被迫協助情治單位，做政治偵搜工作，並宣布退出民進黨；立委王美惠今天上午說，聽到這件事很驚嚇，但黃是一個很好的立委，畢竟此事已是他大學時代，可能有苦楚，民進黨內應給他一個自新的機會，她也鼓勵黃國書「勇敢去面對，才有好的將來」。

王美惠說，她選上立委後曾向黃國書，請益如何替家鄉嘉義市爭取一些文教的補助，他都願意「牽教（台語指栽培指教）」她，會從頭到尾教導，包括要去找誰、怎麼做才會取得經費，人很正面，不會覺得有任何怪異。

王美惠說，昨晚聽聞此事感覺很驚嚇，但她覺得黃國書是一個很好的立委，很好的人才，相當斯文，這幾年也看見黃對教育非常用心，若確定他有這樣做，也希望民進黨團可以給予機會，畢竟是發生在他大學的時候，可能有什麼苦楚，應要給一個自新的機會。