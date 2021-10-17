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城中城大火誰之過 藍綠隔空交戰互批卸責

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
高雄鹽埕區城中城大樓火災釀46死、41傷，是高雄有史以來死傷最慘重的火警，罹難者平均年齡62歲。記者劉學聖／攝影
高雄鹽埕區城中城大樓火災釀46死、41傷，是高雄有史以來死傷最慘重的火警，罹難者平均年齡62歲。記者劉學聖／攝影

高雄城中城大火釀嚴重死傷，也引發藍綠交戰。國民黨文傳會主委凌濤指大樓近期違法將7至11樓辦公室樓層改建供住宅使用，質疑市府有疏失。民進黨高雄市議員李喬如表示，城中城案經歷多任國民黨市長，包含王玉雲、蘇南成及吳敦義，是早已存在的住商混合建物，請藍營別再卸責，應該從法制面著手，而非繼續謾罵及杯葛國會議事，妄想用「打嘴炮」方式解決問題。

凌濤指出，城中城大樓7至11樓原為辦公用途，近年來卻出現隔間出租作為住宅使用情況，未依規定變更用途，除涉及違反「建築法」第73條第2項規定，可開罰6到30萬元罰緩外，必要時還可斷水斷電。凌也說，高雄市政府除推託「因該地未再做商場使用、無須公安申報」，多年來毫無作為，該大樓成為當地人眼中的治安死角，公共安全風險陡升，民眾多次提醒與舉報，都沒有下文。

李喬如則回批，城中城大樓是民國70年國民黨籍前市長王玉雲執政時期取得使用執照，7到11樓應做為辦公室用途，但實際上當時就已分戶、隔間，且有195戶設籍居住，之後又歷經蘇南成、吳敦義兩任國民黨籍市長，也都未變更使用執照，根本不是近期改建所為。

「城中城問題橫跨藍綠執政，民進黨不會逃避責任，也請國民黨不要再閃躲、迴避甚至見獵心喜。」李喬如說，此案核心問題是中央法源不足，導致地方政府執行法規窒礙難行，當前除全力協助死傷者，最重要是趕快修法解決相關法制問題才是正辦。

李喬如表示，城中城大火是一場悲劇，或許是讓相關制度更如健全的契機，請國民黨與民進黨一同正視、解決問題，莫再繼續卸責推諉、誤導大眾，拿悲劇來換取自身的政治紅利。

對於李喬如的說法，國民黨發言人李明璇抨擊，民進黨在高雄長期執政，應對危險老舊大樓問題完全負責，如果遇到問題就動輒回朔幾十年推卸責任，是不負責任態度。

李明璇指出，此次事件曝露出最大的公安漏洞，正是高雄市政府行政上的消極，導致類似情況的危老建築即便不檢查、不申報也不違法，請高雄市政府要誠實面對與檢討自己的行政怠惰，負起完全的善後與改進責任，才可以給社會與死傷者家屬一個交代！

高雄鹽埕區城中城大樓火災釀46死、41傷，是高雄有史以來死傷最慘重的火警，罹難者平均年齡62歲。記者劉學聖／攝影
高雄鹽埕區城中城大樓火災釀46死、41傷，是高雄有史以來死傷最慘重的火警，罹難者平均年齡62歲。記者劉學聖／攝影

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