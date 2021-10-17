阿扁逼問「2024會當候選人嗎？」鄭文燦妙答

前總統陳水扁主持廣播節目今天訪問桃園市長鄭文燦，陳水扁直接問鄭文燦「2024會當候選人嗎？」鄭先是說，不管做什麼職務都會全力以赴，之後補充說，2022要先通過才有2024，綠營黨內雖有競爭，但重點就是「一個團隊一個目標」。

陳水扁說，時下流行說超前部屬，應該放眼前瞻2024，先是問鄭文燦觀察2024會是什麼局，是南北戰爭、新桃之戰還是桃園內戰嗎？

鄭文燦回應，他入黨超過30年，看過許多黨內競爭案例，例如長扁之爭、四大天王，蔡英文總統蘇貞昌院長從競爭雙方，到走向蔡蘇體制，現任正副總統也曾是初選競爭對手。

「民進黨是保護台灣最重要力量！」鄭文燦說，要代表台灣自我保護決心，民進黨必須團結，民進黨、國民黨價值不同，國民黨候選人到現在還在吵一個中國等議題，對九二共識、一中原則還沒抵抗力，他認為，2024有可能是兩組軸線，也可能加上民眾黨這第三方。