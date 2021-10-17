出身學運看抓耙仔 施威全：民進黨現在政壇還有好幾個

民進黨籍立委黃國書被爆過去曾在情治系統當線民。同樣出身野百合學運的陸委會前主委賴幸媛辦公室主任的施威全，今天也在臉書中表示，依監控檔案，他當年是中部學生裡頁數最多的，身邊就有3個「抓耙仔」，但他能同情理解；他還說，當過抓耙仔現在仍在政壇的民進黨人，50初頭到60歲的，還有好幾個。

施威全是彰化鹿港人，為台大城鄉所畢業、倫敦大學伯貝克法律學校博士，早期除參與野百合學運外，也曾發起反杜邦運動，十分活躍，曾擔任陸委會前主任委員賴幸媛辦公室主任、行政院中部辦公室副執行長、新北市政府經濟發展局局長，目前為專欄作家。

黃國書被爆曾當過情治單位線民，除被所屬的新潮流系除名外，並在臉書上將宣布民進黨，下屆立委也不再連任，為這段歷史負政治責任。

施威全隨即在臉書表示，「黃國書是好立委，這次他是被派系處決。洪奇昌已離開新潮流，更是無能保他」。當過抓耙仔現在仍在政壇的民進黨人，「50初頭到60歲的，還有好幾個」。抓耙仔有很多型態，如果把出身國民黨社團的學運世代也算入，更多。

施威全表示，黃國書的確情節嚴重，加入民進黨、參與輔選後仍持續提供情報。「如果我是被他監控的對象，我也不知知道真相後，會有什反應。所以我無法價值論斷新潮流的作法」。

施威全表示，他頗早就看過自己的被監控檔案，是中部學生裡頁數最多的，檔案裡面，照理說抓耙仔都是化名，但他的檔案裡，看到兩個真名，其中一個是好友，「我一直相信他是為了理念參加學運」。看完檔案後接受訪談，他一直為這兩位「抓耙仔」辯護，「因為他們提供資料給調查局，是一次性的，而且真名直接暴露在檔案裡，不像線民」。

他說，他在檔案裡看到這兩位熟悉的朋友的名字，「看到他們密報我的活動或我參加的會議，震撼，但也有同情性的理解」。從檔案裡，他看出一定還有一位，生活上與我互動頻繁的朋友，是主要密報者，經常性提供密報。但他沒好好循線索去思考到底是誰，因為一定是一位好朋友，才會連只有三五人在他房間開會的情形，都鉅細靡遺往上報。

施威全表示，看檔案的心得，讓他後來出席相關座談會，談政治檔案該如何解密時，相對審慎，因為完全不加遮掩的公開，會傷害被監控的當事人，當事人的家屬，以及冤枉了某些被列為抓耙仔的人。