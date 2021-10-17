黃國書認線民 野百合學運領袖：唯有真相才有後面和解

民進黨立委黃國書遭爆在野百合學運時，曾在情治系統擔任線民，遭所屬的民進黨派系新潮流系除名。同是新潮流系、野百合學運領袖的同黨立委鍾佳濱指出，「白色恐怖最恐怖的地方，就是人與人間的信賴陷入猜疑」，這件事爆發後，他認為當年監控者即便可能說謊造假，造成現今公開過程中有冤錯假案，仍應該完全公開，才能進一步檢證，一步步尋求改正、寬恕和諒解。

鍾佳濱指出，當時檔案公布閱覽時，他有去看，事後主持計畫人林國明曾訪問他們「你是否看出當年誰在監控？」他回答「白色恐怖最恐怖的地方，就是人跟人之間信賴陷入猜疑」，不過當年學運指導理念，就是從事非武力、非暴力的反抗活動，信賴建立公開基礎上 ，群眾運動沒有所謂秘密，行動原則要讓成員都知道，才不會有人逮補就群龍無首。

鍾佳濱指出，因為壓迫者一定會想辦法去滲透、分化和監視，一個沒秘密反抗行動就是無懈可擊的行動，他被這指導原則所影響，因此關於監視、間諜等說法，都盡量沒把它放在心上，「因為我們做的事很正當，不需要遮遮掩掩、不要隱匿」。

鍾佳濱指出，但當年的監控讓人與人間產生差異、失去信賴，因此威權體制解體後，「真相與和解」才很重要，要讓人從猜疑中釋放出來，才有辦法和解，讓人與人尋求寬恕。

「相信國書中部學生時代在一起朋友，心情更複雜」，鍾佳濱說，國書臉書很自責，人難免有可能做錯事，做錯可以認錯賠不是，但這種情況很難開始，怎樣認錯賠不是，都很難諒解，「但唯有真相才有後面和解，不只族群跟族群和解，人與人間的和解、寬恕和尋求原諒也很重要。」

鍾佳濱說，當年國民黨統治不亞於共產黨，當年監控者為了績效，可能胡說八道、真眼說瞎話，政府不只壓迫被監視者，連從事監視者也被迫說話，已扭曲人性，但公開相關檔案後，才能完全接受檢證，一步步改正、寬恕和諒解。

民進黨立委何志偉說，要對黃國書表達敬意，願意面對自己的過去，是一件需要勇氣的事，黨國造成的血淚，國書勇於承認與面對，這是成熟的表現。這件事反映著一個時代的大悲劇。在當年的威權恐怖氣氛之下，每個人可能都有自己的身不由己之處。轉型正義要面對的過程，台灣社會是否都準備好了？「我們也要問，轉型正義的目標是什麼？中間出現的情緒該如何化解與面對，這是更大更重要的的功課。」