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黃國書認當線民 促轉會：威權統治時期監控真相應公開

聯合報 / 記者張加／即時報導
立法委員黃國書承認曾協助情治單位偵搜，宣布退出民進黨。報系資料照片
立法委員黃國書承認曾協助情治單位偵搜，宣布退出民進黨。報系資料照片

對於立法委員黃國書承認曾協助情治單位偵搜並宣布退出民進黨促轉會未評論個案，但表示，其立場是威權統治時期監控與被監控的真相應該公開。

媒體報導黃國書曾是國民黨政府「線民」，指一名新系中部大老年初向促轉會調閱檔案，查閱自己過去被監控的紀錄時，發現部分內容疑似由黃國書提供。

黃國書今在臉書說，他大學時代曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，迫於無奈，也跟當事人表達愧歉；他並宣布，即日起退出民進黨與黨團合作，任期屆滿後不再尋求連任。

促轉會委員陳雨凡今受訪指出，對個案沒有進一步評論，以今天的案例外界可能只看到線民角色，「但更重要的是線民背後的體制」，誰找很多線民，到什麼地方監控？在還原歷史真相時，這些應該要被看到。

陳雨凡表示，促轉會的立場是，威權統治時期監控與被監控的歷史真相應該要公開；整個監控體制如何操作、運用、侵害人民權利，在轉型正義下應該被公開，另一方面檔案內容也需要核實。

促轉會 黃國書 民進黨

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