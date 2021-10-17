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黃國書認當線民 促轉會：威權統治時期監控真相應公開
對於立法委員黃國書承認曾協助情治單位偵搜並宣布退出民進黨，促轉會未評論個案，但表示，其立場是威權統治時期監控與被監控的真相應該公開。
媒體報導黃國書曾是國民黨政府「線民」，指一名新系中部大老年初向促轉會調閱檔案，查閱自己過去被監控的紀錄時，發現部分內容疑似由黃國書提供。
黃國書今在臉書說，他大學時代曾被迫協助情治單位政治偵搜工作，迫於無奈，也跟當事人表達愧歉；他並宣布，即日起退出民進黨與黨團合作，任期屆滿後不再尋求連任。
促轉會委員陳雨凡今受訪指出，對個案沒有進一步評論，以今天的案例外界可能只看到線民角色，「但更重要的是線民背後的體制」，誰找很多線民，到什麼地方監控？在還原歷史真相時，這些應該要被看到。
陳雨凡表示，促轉會的立場是，威權統治時期監控與被監控的歷史真相應該要公開；整個監控體制如何操作、運用、侵害人民權利，在轉型正義下應該被公開，另一方面檔案內容也需要核實。
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