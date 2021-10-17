屏東挖眼案引關注 李貴敏：蘇貞昌社會安全網玩假的？

國民黨立委李貴敏表示，屏東挖眼案再度引爆國人對社會安全網破洞連連的驚懼，要求盡速解決思覺失調患者處遇、相関配套與社區潛藏犯罪風險問題。只是民眾的憤怒，依舊推不動政府這部慢車，各部會互踢皮球，「補洞」進度原地踏步，慢到令人憤怒，還出現互指違憲的鬧劇。也讓人懷疑蘇內閣的社會安全網根本是玩假的。

李貴敏指出，尤其扮演最重要關鍵的衛福部推諉塞責，大打太極，甚至囂張到託辭缺席立法院司法委員會的公聽會。司法院、行政院雖提出刑事訴訟法緊急監護修正草案，司法院和法務部卻拿著保安處分合憲性問題大作文章，把攸關人民觀感與安全的修法需求當作了研討會學術討論，竟然還互批違憲。從跟騷法到社會安全網補漏，各部會本位主義、橫向聯繫漫無章法的低效率與不用心，實在讓人不耐。

李貴敏表示，其實精障人士的治療、監督跟相對配套措施才是最重要的，透過隔絕措施，也才能減輕民眾對社區出現這類型犯罪行為的疑慮，這也是社會各界高呼需要司法精神病院的主因。但衛福部作為主管單位，居然對推動司法精神病院能拖就拖，對外敷衍塞責；好似建立司法精神病院水到渠成，但事實上，完整規劃與預算根本毫無具體進度，難道是想拖過這一波民意的憤怒，繼續再推遲下去？

李貴敏說，就法論法，司法院與法務部的法律見解都有一定的依據，卻也明顯反映了各部會機關的本位主義。因為民眾關心的不是法條的條文，而是社會安全網的補洞，能不能夠透過法律的修正，以及行政單位應有的措施，盡快補起來。

李貴敏指出，例如司法院的修正草案，其實並沒有補足社會安全網的破洞，只是讓保安處分有了一個母法的規定而已。法務部提出德國的規定，卻又沒有把德國的規定全盤納入，只是考量到他的偵查有24小時的時間限制，人力不夠，所以把這個責任都推給了司法院。

李貴敏說，所以真正的問題是，蘇內閣對於社會安全網破洞的補足好像毫不在意，因為司法院畢竟只是下裁定機關，法務部下轄保安處分執行處依裁定移送、監督人犯治療，真正關鍵還是醫療院所的執行，卻根本吃力不討好，以致衞福部只想推責任。偏偏社會安全網的落實，卻是台灣社會最需要的，難道蘇貞昌就這樣看著蔡英文總統的政策支票跳票？