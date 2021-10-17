黃國書退出民進黨 網友：全黨挺3Q一人卻沒人為他講話

立委黃國書今天凌晨在臉書說，他曾在30多年前戒嚴時期，被迫協助情治單位政治偵搜工作，「坦然面對過去，承擔政治責任」，也向社會大眾致歉，即日起將退出民進黨、退出黨團運作。支持者紛紛留言力挺，林姓網友表示，「全黨挺3Q一人，卻沒人為黃國書講話」。

黃國書在臉書表示，他從政後努力工作，致力推動台灣本土歷史文化的重建，算是對當時犯錯的內心救贖。過去的歷史錯誤無法挽回，但仍希望可以為台灣社會奉獻心力。選民服務的工作仍將持續，在本屆任期屆滿後，將不再尋求連任，未來將投身文化公益爲社會服務。

台中市昇平里里長蕭行凱留言說，黃國書是他看過最認真的立委，為地方所爭取的建設及福利不在話下，「我們地方有任何需要幫忙的地方，他總是不求回報的協助，這次我們做你的後盾」。

蘇姓網友說，國書立委在任期內沒有說一定完美，但讓台中市的市民，至少是可以滿意。爭取或辦很多活動，還有開通很多路，對於體育方面也是支持到底。「之前跑步時候在綠園道會看到也在那邊跑，也都會很客氣打招呼。突然看到這種訊息，真的很錯愕」。

網友留言力挺，「委員加油，這幾年來為中西東南的付出大家有目共睹」、「有擔當，有就是有，有些人臉皮夠厚，沒有勇氣承認過去一切的做為，那才是可恥，加油」、「坦然面對，尋求諒解就好了啦，何必輕言離開呢」、「沒人要你去為了30幾年前的政治肅殺，輕言離開這個你奉獻20多年的黨，畢竟從政20多年的黃金歲月，才是真正的黃國書，過去那一小段的黑暗，就只是人類面臨生存很自然的求生本能，這不是選擇，而是被迫」、「承認跟放下需要勇氣，佩服」。

但也有網友表示，「沒有自己先承認，確實是錯誤。那麼離開也是種承擔。不然民進黨質疑馬英九就沒有正當性」、「從解嚴生效到現在有33年，政黨輪替也有21年，這期間都沒有澄清的機會，等到被黨內大老追查跟比對後才願意坦白？洩漏別人的情資是為了保護對方？這只有某些支持者才會相信吧」。