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她也曾在學運遭監控 范雲：公開監控者真實姓名
民進黨立委黃國書被媒體揭露曾在野百合學運，擔任國民黨政府情治單位線民。同是野百合學運世代的同黨立委范雲指出，雖然在學運期間並不認識黃國書，但大家都感受到痛心、複雜，經過此事，她仍認為要公開當時監控者真實姓名，甚至主張即便是公職人員也要自我揭露，才是台灣真正面對黑暗歷史開始，帶來真正的和解。
范雲學運時也曾被人監控，她曾多次主張應公開當時監控者名單，她說，根本問題是坦誠真相，只有真相才有和解，這件事更讓人感受到真相重要性，目前為止還並沒有全部真相，轉型正義是漫漫長路，還是只是個開端。
她說，情治等單位應該公開當時監控者的真實姓名，也主張所有公職人員都有必要公開自我揭露，才是台灣真正面對黑暗歷史開始，如果沒有真相，將帶來更多猜測不信任，否則沒辦法信任團體中，到底是誰出賣你？無論監控者是被迫還是自願，到30年後，仍是敵暗我明，帶來二度傷害。
范雲說，她去調閱相關文件，想釐清誰是監控她的人，卻都是代號，沒辦法證實造成傷害、猜測，有可能這些人都是朋友，雖然當年朋友未必緊密聯絡，但若沒有自我揭露、拒絕公開，這部分的不信任將帶來新的傷害，轉型正義只是開端，很多的反思，需要嚴肅面對。威權體制的國民黨都不願意正面面對這件事，不要再拿東廠這東西做為掩護。
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