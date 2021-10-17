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黃國書陷線民風暴退出民進黨 學運領袖翁章梁：驚訝

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁昔日是野百合學運領袖，對於黃國書曾在野百合學運任線民、宣布退出民進黨，感到驚訝。本報資料照片
嘉義縣長翁章梁昔日是野百合學運領袖，對於黃國書曾在野百合學運任線民、宣布退出民進黨，感到驚訝。本報資料照片

台中市立委黃國書曾在野百合學運，擔任國民黨政府情治單位線民曝光，近日遭民進黨新潮流系除名，他在臉書宣布退出民進黨、不再連任。野百合學運領袖、嘉義縣長翁章梁感到驚訝，他說，促轉會成立，讓大家反思檢討當時政治生態環境，統治者監視迫害民主運動學生，該被檢討的是統治者。

翁章梁說，參與野百合學運，他不認識黃國書，黃國書坦承當線民，退出民進黨，讓他深感驚訝，學運當時的政治生態環境，有人被情治單位吸收，扮演線民角色，監視參與民主運動的學生，促轉會成立的意義也在此，讓大家檢討反思過去。

他表示，野百合學運時代過去了，促轉會的成立，讓大家檢討反思過去，時光回到過去，有人扮演那個角色（線民），不管是自願或被迫，監視參與民主運動人士，該被檢討的是統治者迫害民主運動。

黃國書在臉書表示，他曾在大學時代被迫協助政治情蒐工作，大學時認識反對運動的朋友，開始關心台灣的政治社會問題，結果被情治人員盯上，在對方脅嚇下，他同意協助，當時的想法只是希望大家都平安，當時在戒嚴時期迫於無奈，他也向當事人表達愧歉。

學運 野百合 黃國書

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