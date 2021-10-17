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孫大千：羅文嘉在陳水扁身邊權傾一時 沒資格批鄭麗文

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千說，羅文嘉批判鄭麗文前，請先照照鏡子。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，羅文嘉批判鄭麗文前，請先照照鏡子。圖／取自孫大千臉書

民進黨前秘書長羅文嘉讚行政院長蘇貞昌「罵鄭麗文不要臉恰如其分」。前立委孫大千表示，羅文嘉在批判鄭麗文之前，應該先去照照鏡子看看自己。鄭麗文是在陳水扁執政時期，因為理念不合被民進黨高層放話開除黨籍，所以才離開了民進黨；因為堅持信念，所以她沒有曲迎奉承，享受陳水扁執政時代的高官厚祿。

孫大千請問羅文嘉，如果罵鄭麗文不要臉是恰如其分，那麼在他前老闆陳水扁執政時期，招降納叛了一大堆國民黨的地方派系進入民進黨，分享權力，吃香喝辣；還有民進黨一大堆學運時代的成員在校園裡高舉理想改革的大旗，做官後卻又貪贓枉法，為虎作倀，一起成為陳水扁腐敗政權中的一分子，這些人算不算是恰如其分的不要臉呢？

孫大千表示，身為當年陳水扁身邊權傾一時的羅馬大將，最後縱容造就出一個貪腐巨獸，羅文嘉真的有資格批判別人不要臉嗎？

民進黨 陳水扁 鄭麗文

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