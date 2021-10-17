黃國書宣布不再連任 藍綠可能推年輕議員對壘

台中市中西東南區立委黃國書，因被爆大學時代曾經擔任情治系統「線民」他表示，「退出民進黨丶不再尋求立委連任」負起政治責任。這個選區黃國書經營成「鐵板一塊」，接下來可能是民進黨可能推議員江肇國，國民黨則是議員羅廷瑋有希望出線。

黃國書在中西東南區經營頗受肯定，立委連任機率很高。因為30年前曾經擔任情治系統線民，為了這段往事，他毅然決定負起政治責任，退出民進黨、退出黨團運作、不再尋求立委連任，為自己的政治生命判「無期徒刑」。

如果黃國書不再尋求連任，民進黨可能接棒的人選，目前以議員江肇國的機會最大。但黃國書屬於新系，江是正國會，屆時是競爭還是協力，還有待觀察。