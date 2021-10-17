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被爆線民將退黨 黃國書：政治就是這樣、感謝給我工作機會

聯合報 / 記者洪敬浤陳秋雲／台中即時報導
民進黨立委黃國書近期在國父紀念館舉辦書法展，他被爆當過國民黨「線民」，黃國書說「政治就是這樣，感謝大家給我多年工作機會」。圖／取自黃國書臉書
民進黨立委黃國書近期在國父紀念館舉辦書法展，他被爆當過國民黨「線民」，黃國書說「政治就是這樣，感謝大家給我多年工作機會」。圖／取自黃國書臉書

民進黨籍立委黃國書遭爆是「職業學生」，過去曾在情治系統擔任線民，遭所屬的民進黨派系新潮流系除名。黃國書今早接受電話訪問時表示，他不想讓事情繼續擴大，多說又會牽扯到無辜的人，「政治就是這樣，感謝大家給我多年工作機會」，他將退出民進黨，本屆任滿後不再尋求連任。

黃國書擔任多屆台中市議員，關注文化藝術，還擅長寫書法，在議會問政辯才無礙。2015年台中市立委補選時，接下選上台中市長的林佳龍的立委席次，2016年、2020年立委選舉都囊括55%以上選區選票。

針對被爆過去曾當國民黨線民，而遭新潮流系除名。黃國書已在臉書發表聲明，他今早說，所有的訊息都在臉書上了，這幾天就讓事情停下來，不想再說了，多說會牽扯到無辜的人。

黃國書說，「政治就是這樣，無所謂，感謝大家給我多年的工作機會」；他這幾天不會再針對此事說明。

黃國書在臉書表示，他曾在大學時代被迫協助政治情蒐工作，大學時認識反對運動的朋友，開始關心台灣的政治社會問題，結果被情治人員盯上，在對方脅嚇下，他同意協助，當時的想法只是希望大家都平安，當時在戒嚴時期迫於無奈，他也向當事人表達愧歉。

黃國書說，從政後致力推動台灣本土文化歷史重建，算是當時犯錯的內心救贖；他宣布將退出民進黨、退出黨團運作，選民服務的工作仍將持續，在本屆立委任期屆滿後，將不再尋求連任，未來投身文化公益爲社會服務。

民進黨立委黃國書遭爆當過國民黨「線民」，他凌晨在臉書宣布，將退出民進黨，下屆不再參選立委。圖／取自黃國書臉書
民進黨立委黃國書遭爆當過國民黨「線民」，他凌晨在臉書宣布，將退出民進黨，下屆不再參選立委。圖／取自黃國書臉書

黃國書 民進黨

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