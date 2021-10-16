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民進黨：國民黨「亂鬥藍」杯葛國會 對號入座親中勢力

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，國民黨「亂鬥藍」杯葛國會，對號入座親中勢力。 本報系資料照
民進黨表示，國民黨「亂鬥藍」杯葛國會，對號入座親中勢力。 本報系資料照

民進黨發言人謝佩芬今天表示，針對國民黨主席朱立倫對於美方與民進黨相關言論，國民黨多次杯葛軍購等重要預算審查，又在國會延宕總質詢進行，「戰鬥藍」變「亂鬥藍」，難怪會對號入座「親中勢力」的指控，盼國民黨可以用實際行動，自己撕掉親中標籤。

美國前國務卿萊斯日前參加線上座談表示，中國正透過親中勢力滲透台灣，甚至懷疑9月底國民黨團於立法院發動杯葛，就是中國暗中在操作，從內部擾亂台灣施政。朱立倫今天表示，質疑會有這樣的資訊是綠營所為，並控民進黨在美國用各種方式，讓很多重要的政治人物有錯誤訊息。

謝佩芬指出，朱立倫不去思考為何國民黨的作為會讓國際留下「親中勢力」的形象，自己跳下去對號入座，還要亂指控民進黨操縱民主國家政要言論，難道這樣誣陷美國政要，就是朱立倫上任後自稱要「親美和中」的手段嗎？

謝佩芬舉例，國民黨立法院黨團「亂鬥藍」的表現眾人都可見，包括過去曾杯葛潛艦軍購預算達69次、多名藍委提案凍結潛艦國造預算，難道這些行動也是民進黨指揮國民黨做的嗎？也難怪會被外界認為是扯台灣防衛實力的後腿。

民進黨呼籲，朝野政黨應該要一致團結對外，用有建設性的態度來推動國會審議，如此才是國家之福，全民之幸，也希望國民黨能用實際行動，支持政府用於國防之預算。

國民黨 民進黨 朱立倫

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