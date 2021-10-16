花蓮市公所辦健走千人同樂 神祕嘉賓馬英九金溥聰現身

經過多天大雨洗禮，花蓮今天陽光普照，花蓮市公所舉辦健走活動，由市長魏嘉賢與上千民眾從太平洋公園出發，健走3.5公里，前總統馬英九與國安會前秘書長金溥聰也用神祕嘉賓身分現身，讓不少民眾相當驚喜，爭相拍照，人氣相當旺。

花蓮市長魏嘉賢重視體育活動，市公所每年春、秋兩季舉辦健走活動，邀民眾走出戶外。原訂2月舉辦的春季健走因疫情延後到今天，考量防疫，報名限1500人，很快額滿。

「2021 環抱幸福、健康齊步走暨珍惜資源愛地球活動」今天下午在太平洋公園曙光廣場登場，花蓮市長魏嘉賢、市代會主席蘇美珠、副主席李振瑋等人，率領市公所團隊與花蓮鄉親一起健走，前總統馬英九、新台灣人文教基金會董事長金溥聰也來到現場，用行動支持花蓮。

這是馬英九相隔3年，再度參與花蓮市公所健走活動。市長魏嘉賢致詞時表示，3年多次花蓮發生0206大地震，馬前總統短短兩周二訪花蓮，就是為振興花蓮觀光，為花蓮加油打氣，也來參加健走活動，今年市公所再度邀約，馬前總統一口答應，讓他非常感動。

魏嘉賢說，金溥聰熱愛運動，從2019年起，連續兩年參加市公所舉辦的太平洋縱谷馬拉松；他邀請馬、金兩人參加明年2月19日的太平洋縱谷馬拉松，兩人允諾會盡量排出時間來參賽。