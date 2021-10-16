影／兩岸準戰爭? 馬英九：若邱太三是國防部長，我比較會相信

中共解放軍機連日來爆量擾台，陸委會主委邱太三一席「準戰爭狀態布局」說法，引發各界熱議。前總統馬英九今天被媒體問及此事，簡短回應「如果邱太三是國防部長的話，我比較會相信他的話」。

中共解放軍機10月1到4日，累計149架次「爆量」擾台，甚至引發美國務院關注。邱太三14日出席上市櫃公司協會「東方領袖講座」，就新情勢下的兩岸經貿展望發表主題演講，會後受訪坦言，已達到「準戰爭」狀態布局，但我方都有加以掌握，並進行相對應處，判斷陸方此舉主要與美、英、日、紐西蘭、澳洲、加拿大等六國在台灣東南側舉行聯合軍演有關。

雖然他隔天澄清「準戰爭狀態布局」不表示是「準戰爭」，此說法連日來仍然引起國內熱議。

前總統馬英九與國安會前秘書長金溥聰今天到花蓮參加市公所舉辦健走活動，馬英九會前接受媒體訪問，被問到邱太三的「準戰爭狀態布局說」，僅簡短回應「如果邱太三是國防部長的話，我比較會相信他的話」，引起現場一片笑聲。