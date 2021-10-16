探視城中城大火傷患蔡英文行、朱立倫不行？藍批差別待遇

各界關注高雄城中城大火傷亡情況，不少政治人物前往慰問。新北市議員葉元之指出，國民黨主席朱立倫昨前往高雄市立大同醫院探望時，被以防疫為由禁止進入，但今日蔡英文總統、高雄市長陳其邁及內政部長徐國勇等人卻能直接通行無阻；葉元之認為，高雄市政府沒做好事前管控就算了，如今還要在事後分藍綠，真的令人悲哀。

高雄城中城大火造成多人死傷，引發社會高度關注，許多政治人物也前往現場及醫院關心傷亡者情況。葉元之表示，朱立倫昨日前往時遭到醫院「差別待遇」。

葉元之指出，朱立倫昨日前往阮綜合醫院、高雄市立大同醫院致贈慰問金給傷者，不過抵達大同醫院時，院方即詢問市府情況，並以防疫之名婉拒朱立倫入院，朱立倫改在門口致贈慰問金給部分家屬。

葉元之批評，同樣的情況發生在今早時卻有不同情況，蔡英文、陳其邁及內政部長徐國勇等三人，可以堂而皇之進入大同醫院院區。他笑稱，是否因為蔡英文等人位高權重，所以百病不侵？還是民進黨又為蔡英文發明一個「探病泡泡」，所以標準不同？他認為市府若是認為防疫優先，婉拒各界對傷患的探視，自然應該不分身分、一視同仁。

葉元之還說，蔡英文身後跟著「大隊人馬」，反而比較可能造成疫情破口，可見昨天高雄市府以防疫為由拒絕他人探視，明顯是藉口。他強調，高雄城中城火災事故引發全國關注，各界都想伸出援手來盡一分力量，高雄市政府過去因事前不作為造成重大傷亡，如今事故發生後還在分藍綠，並拒絕不同政黨人的善意，令人不勝唏噓！