告贏陳敏鳳 馬英九：對所有講話不小心名嘴一個教訓

媒體人陳敏鳳6年前在美麗島電子報撰寫「馬英九總統收受違法政治獻金」，馬提告求償，最高法院近日駁回上訴，全案確定，陳敏鳳應賠償60萬元並登報道歉。馬英九今天表示，「這對所有講話不是很小心的名嘴都是一個教訓」。

馬英九與國安會前秘書長金溥聰，今天到花蓮參加市公所舉辦的健走活動，被媒體問到官司勝訴，馬英九說，他會提告，是因為陳敏鳳講的都不是事實，也沒有經過查證，後來法院採取他的看法，認為陳沒有查證，「這對所有講話不是很小心的名嘴都是一個教訓」。

此案源於陳敏鳳於2015年1月15日在美麗島電子報撰寫「馬英九總統收受違法政治獻金，抓到了？！」一文，指2007年時，有12個電子業人士參加一場聚會，共同湊集2億元，交給跟隨馬英九的長期幕僚，並稱錢一定會交給馬。

馬英九提告求償1000萬元、要求登報道歉。一、二審認為新聞自由攸關公共利益，國家應給予最大限度保障，文章縱與事實不盡相同，但陳敏鳳沒有像司法機關具有調查事實的權限，難期待陳述與真實完全相符，言論內容難認有惡意扭曲，判她免賠。最高法院廢棄發回更審。