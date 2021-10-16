國民黨南投縣長民調三女將角逐 19日上午公布誰勝出

國民黨南投縣長初選民調今天起連續三天，晚上6點到9點半舉行，立委許淑華、馬文君、南投市長宋懷琳三名女將以民調產生人選，民調結果將在19日上午10點半在南投縣議會公布，並由縣黨部送中央黨部，做為南投縣長提名依據。

下屆南投縣長選舉，國民黨立委馬文君、許淑華去年便表態爭取，南投市長宋懷琳8月也宣布爭取國民黨提名，經縣議會議長何勝豐、副議長潘一全、縣議會國民黨團書記長謝明謀協調，採電話民調決定由誰勝出。

議長何勝豐說，電話民調由三位參選人各選一家民調公司，16日晚間6點到9點半間舉行，全部採市內電話民調，19日上午10點半由縣議會國民黨團公布民調結果，由民調最高者勝出，過程公平、公正、公開。

許淑華曾任南投市長，她認為南投未來發展要著重交通、觀光和農業。南投縣是觀光首都，但各旅遊景點交通網路還不夠完整，將爭取交通部串連各景點交通路網，以漫遊和生態深化觀光旅遊，她也希望以日月潭為示範點，打造台灣首個低碳旅遊城市。她也希望鼓勵年輕人返鄉參與農業，由縣府建構平台行銷，並串連南崗工業區等產業園區，吸引企業投資創造就業機會。

馬文君曾任埔里鎮長，她將整合文創與小農、青農合作，讓手工藝與農特產結合，成附加價值高的文化商品。另外結合國道便利性，打造中部智慧物流園區，並建構產業通信平台與南投國際觀光藝術季2大政見，強化南投未來發展。