快訊

高醫、阮綜合醫院紛表態 包下城中城大火傷患健保以外醫療費

陳修將面對女友遺體鎮靜 死者生前Line家人「將哥打我」

國民黨南投縣長民調三女將角逐 19日上午公布誰勝出

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君希望手工、工藝與農特產結合，推動南投文創產業。圖／馬文君提供
立委馬文君希望手工、工藝與農特產結合，推動南投文創產業。圖／馬文君提供

國民黨南投縣長初選民調今天起連續三天，晚上6點到9點半舉行，立委許淑華、馬文君、南投市長宋懷琳三名女將以民調產生人選，民調結果將在19日上午10點半在南投縣議會公布，並由縣黨部送中央黨部，做為南投縣長提名依據。

下屆南投縣長選舉，國民黨立委馬文君、許淑華去年便表態爭取，南投市長宋懷琳8月也宣布爭取國民黨提名，經縣議會議長何勝豐、副議長潘一全、縣議會國民黨團書記長謝明謀協調，採電話民調決定由誰勝出。

議長何勝豐說，電話民調由三位參選人各選一家民調公司，16日晚間6點到9點半間舉行，全部採市內電話民調，19日上午10點半由縣議會國民黨團公布民調結果，由民調最高者勝出，過程公平、公正、公開。

許淑華曾任南投市長，她認為南投未來發展要著重交通、觀光和農業。南投縣是觀光首都，但各旅遊景點交通網路還不夠完整，將爭取交通部串連各景點交通路網，以漫遊和生態深化觀光旅遊，她也希望以日月潭為示範點，打造台灣首個低碳旅遊城市。她也希望鼓勵年輕人返鄉參與農業，由縣府建構平台行銷，並串連南崗工業區等產業園區，吸引企業投資創造就業機會。

馬文君曾任埔里鎮長，她將整合文創與小農、青農合作，讓手工藝與農特產結合，成附加價值高的文化商品。另外結合國道便利性，打造中部智慧物流園區，並建構產業通信平台與南投國際觀光藝術季2大政見，強化南投未來發展。

南投市長宋懷琳指出，南投縣要在既有基礎上，創造更多就業機會，留住人才在南投發展才是根本，並加強南投的醫療服務、老人福利，能夠安心養老，讓青年願意在南投成家立業，才有助南投永續發展。

南投市長宋懷琳強調人才要留下，帶動南投發展。記者江良誠／攝影
南投市長宋懷琳強調人才要留下，帶動南投發展。記者江良誠／攝影
立委許淑華推動南投觀光產業、文創產業，朝低碳城市發展。圖／許淑華提供
立委許淑華推動南投觀光產業、文創產業，朝低碳城市發展。圖／許淑華提供

南投 民調 國民黨

延伸閱讀

南投志工大會師 2萬名志工為老幼弱勢搭起關懷網

重陽敬老節 許淑華提三點：柯文哲為老人做了什麼？

影／馬文君宣布參選南投縣長 超大LED廣告車助陣

國防部編8200萬綠化維護 馬文君：追查是否有內幕

相關新聞

告贏陳敏鳳 馬英九：對所有講話不小心名嘴一個教訓

媒體人陳敏鳳6年前在美麗島電子報撰寫「馬英九總統收受違法政治獻金」，馬提告求償，最高法院近日駁回上訴，全案確定，陳敏鳳應...

民進黨開鍘吳子嘉「7大罪」曝光 宅神：吳董被屁孩錯殺

民進黨開除美麗島電子報董事長吳子嘉黨籍，「宅神」朱學恒今天在臉書公布，民進黨開鍘的7大理由。朱學恒指出，民進黨道德標準真...

陳建仁演講新冠疫情 詳述政府防疫貢獻世界第一

前副總統陳建仁下午到台南市立圖書館總館，演講「從COVID-19談科技創新與人文關懷」；他表示，台灣的防疫在日、英、美國...

【誰霸占陽明山／上】開發商想豪宅造鎮 在地居民怕引來天災、塞車更無解

台北市政府早年為了預留都市發展、人口成長需要，把陽明山多處保護區變更為住宅區，透過市地重劃即可開發；但打頭陣的「保變住6-6」開發案歷經24年爭議，全案被環評委員會決議須重辦環評，前景未卜，未料開發商近來又鎖定「6-4」及「6-5」兩處保變住的地主洽談整合，打算進行下一場豪宅造鎮行動。

國民黨南投縣長民調三女將角逐 19日上午公布誰勝出

國民黨南投縣長初選民調今天起連續三天，晚上6點到9點半舉行，立委許淑華、馬文君、南投市長宋懷琳三名女將以民調產生人選，民...

國防部長強調絕對「不啟戰」 外交部長、陸委會主委卻很「好戰」

面對共機擾台，繼外交部長吳釗燮表示，「台灣在備戰」後，陸委會主委邱太三也說，已達到「準戰爭」狀態布局，但真正需「備戰」的國防部長邱國正則強調，中華民國絕對「不啟戰」。外交部長、陸委會主委應促進國際與台灣、兩岸間的和平對話交流，吳、邱卻輕易把戰爭掛在嘴邊，搶當國防部長，不僅職務錯亂，更恐向國際傳達台灣「好戰」的錯誤訊息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。