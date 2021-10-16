民進黨開鍘吳子嘉「7大罪」曝光 宅神：吳董被屁孩錯殺

民進黨開除美麗島電子報董事長吳子嘉黨籍，「宅神」朱學恒今天在臉書公布，民進黨開鍘的7大理由。朱學恒指出，民進黨道德標準真的很奇怪，肇逃，賭博，酒駕，婚外情...，總統還發通令支持，結果上電視說話要開除，中間有的只是說實話，還有很多分明是反串，「吳董一輩子搞無間道，結果被屁孩錯殺，是不是很冤枉？」

朱學恒公布民進黨開鍘的「7大罪」如下：

一、吳子嘉曾經和趙少康、張亞中、羅智強合體

二、517大停電，吳子嘉批評政府大家一起在騙

三、黃捷罷免案，吳子嘉稱蔡英文力挺害慘黃捷

四、總統大選前預測蔡英文得票數不會太過理想

五、被陳菊告誹謗，吳子嘉稱不可能道歉

六、稱讚國民黨2020總統選戰策略完全正確

七、分析民進黨大選策略