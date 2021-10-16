陳建仁演講新冠疫情 詳述政府防疫貢獻世界第一

前副總統陳建仁下午到台南市立圖書館總館，演講「從COVID-19談科技創新與人文關懷」；他表示，台灣的防疫在日、英、美國等國評比，表現都是排名世界第一；還說「是台灣最早通知中國疾控中心、世界衛生組織中國出現可疑病例，台灣以關懷世人的心提出警訊」，如果中國及時通報，疫情也不至於嚴重擴散；他與總統蔡英文、唐鳳被列為3個防疫關鍵人物、蔡總統更被時代雜誌列為2020風雲人物。

陳建仁先說明全球與台灣新冠疫情現況，再搭配圖表解說傳染病途徑、病毒繁殖與演化及因應方式；他說，原本台灣本土病例比境外移入少很多，但是「因為五月新北市及台北市發生老人茶室群聚感染，才使本土案例暴增」。

陳建仁表示，他去年就認為新冠病毒會流感化，但到今年新冠死亡率仍高達百分之二，遠高於流感的萬分之四，尤其病毒變異、傳染力不斷上升，才會引起恐慌。

陳建仁認為台灣防疫表現優異，主要因為台灣人民普遍配合戴口罩、勤洗手，政府全力推動檢疫、隔離與篩檢、疫苗注射，完全依照科學標準來防疫，而且數位化入境檢疫、健保雲端系統特定群聚監控，希望能在年底達成國人群體免疫。

他說，台灣是「精準防疫」，追蹤確診患者全台足跡熱區，能快速通報公布，都「依法保護個人隱私」，與防疫保持平衡，人民放心配合，才能防疫有成。

陳建仁指出，抗病毒藥物、居家隔離與打疫苗、減少外出社交活動、社交距離，都能有效防疫；尤其全國封城是最有效方式，但可能嚴重影響經濟，台灣沒有封城、不採用普篩，依然防疫有成。台灣去年口罩援助世界多國，今年疫苗「因外力干預」、廠商生產不足，仍有美日等國捐贈，這是台灣善心的人文關懷結果。