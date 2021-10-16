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鍾佳濱拚屏東縣長黨內初選 廣設聯絡處破不選謠言

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
爭取下屆民進黨內縣長提名初選的立委鍾佳濱，今天在屏東海線最大票倉東港成立聯絡處，也懸掛「有經驗選縣長」、「鍾佳濱選縣長」等看板，破除不選的謠言。圖／鍾佳濱服務處提供
爭取下屆民進黨內縣長提名初選的立委鍾佳濱，今天在屏東海線最大票倉東港成立聯絡處，也懸掛「有經驗選縣長」、「鍾佳濱選縣長」等看板，破除不選的謠言。圖／鍾佳濱服務處提供

屏東縣長潘孟安明年底兩任屆滿，爭取下屆民進黨內縣長提名初選的立委鍾佳濱，今天在屏東海線最大票倉東港成立聯絡處，強調在副縣長任內協助推動屏東黑鮪魚文化觀光季、華僑市場改建等重大活動建設，強化與地方的連結；同時為展現參選決心，他也懸掛「有經驗選縣長」、「鍾佳濱選縣長」等看板，破除不選的謠言。

鍾佳濱說，他雖是民進黨3位角逐下屆縣長人選中唯一的區域立委，也是唯一在全縣南北兩區都有參選經驗的人，因參選動作較小，看板少了許多，有關他將入閣退出縣長初選的謠言始終不斷，為此，他除了加速腳步成立屏南聯絡處，也透過大型看板告知鄉親參選縣長的決心。

鍾佳濱的2屆立委選區都在屏北，他繼在屏南成立潮州、枋寮、林邊聯絡處後，今天上午又成立東港聯絡處，後續還將成立新園、恆春等聯絡處。

前縣長曹啟鴻說，鍾佳濱擔任縣府秘書時，襄助前縣長蘇嘉全開辦全國知名的黑鮪魚文化觀光季，之後擔任8年副縣長，不管是辦理黑鮪魚文化觀光季、協助華僑市場改建、興建東港公有停車場、舉辦大鵬灣國慶焰火、發展琉球觀光、辦理渡船碼頭改建等，都出力甚多，未來如能當選縣長，必能再帶動東港地區的觀光、產業與文化發展；並強調，民進黨3位縣長初選參選人都是進士之才，但只有鍾佳濱是狀元，才是最佳的縣長人選。

鍾佳濱感謝東港地區民眾的支持，讓他25年前有機會當選國大代表踏入政壇，25年來他又歷經縣府秘書、8年副縣長、6年立委，累積豐富施政經驗，他已經準備好了，足以擔任縣長重任；雖然起步較晚，但一步一腳印，憑著對縣政的了解及做事經驗，相信一定能夠獲得選民青睞，獲得第1名。

爭取下屆民進黨內縣長提名初選的立委鍾佳濱（右），今天在屏東海線最大票倉東港成立聯絡處，前縣長曹啟鴻到場力挺。圖／鍾佳濱服務處提供
爭取下屆民進黨內縣長提名初選的立委鍾佳濱（右），今天在屏東海線最大票倉東港成立聯絡處，前縣長曹啟鴻到場力挺。圖／鍾佳濱服務處提供

鍾佳濱 東港 屏東縣

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