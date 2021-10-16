「繼續讓台灣走向世界」 蔡英文肯定海外十大傑出青年

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「2021年中華民國第四屆海外十大傑出青年線上頒獎典禮」致詞，肯定得獎人都是國民外交的重要尖兵，不僅在本業有優異的表現，更促成台商組織在世界各地的蓬勃發展，並期盼未來海外能有更多優秀的年輕人，在不同領域發光發熱，繼續讓台灣走向世界，也讓台灣成為世界的台灣。

蔡總統表示，首先恭喜各位得獎人，獲選「海外十大傑出青年」。她也要感謝海華文教基金會，這些年來舉辦這項選拔，來表揚海外台灣人的成就，讓經驗可以跟更多人分享。

蔡總統表示，所有的得獎人，在不同的領域都發揮專業，也具有極大的影響力。她一一細數，「周浩恩先生促成美國德州史上首次『免下車』投票的選舉機制。不但兼顧防疫及安全，也能夠合法行使公民的權利，是政治與公共領域優秀的典範。在法律領域，張文綺女士在巴拉圭，陳啟耕先生在美國加州，黃志博先生在南非，都長期運用法律專業，提供海外僑民諮詢及服務，對於促進海外台灣人權益，有非常大的貢獻。」

蔡總統說，在金融領域，「林敬倫先生除了在美國約翰霍普金斯大學的財務數學系任教，更成立金融科技公司，協助台灣產業創新。」

蔡總統也表示，在商業領域有五位得獎人，「冉瑞宜女士長年在美國加州，投入亞裔中小企業的發展，對婦女平權運動也有很多的貢獻。陳浩維先生在資安方面有非常優越的表現，在Amazon公司內部成立了台灣協會，推廣台灣文化。曾遠喆先生在印尼創設商會，促進印尼青商在地交流，落實新南向政策。黃凱琳女士在法國擔任世界台灣商會聯合總會會長期間，積極搭建台商與海外的橋梁。張戴麒先生在澳洲曾經擔任墨爾本台灣嘉年華會的執行長，活動吸引了數萬人參加，成功行銷台灣。」

蔡總統說，我們要走向世界，各位得獎人都是我們國民外交的重要尖兵。大家不僅在本業有優異的表現，也促成台商組織在世界各地的蓬勃發展，非常謝謝大家的努力和付出。