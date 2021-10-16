世界醫師會通過支持我參與WHO 游錫堃：中國不應再霸凌

世界醫師會（WMA） 世界大會於台灣時間15日晚間在英國倫敦舉行，會中通過中華民國醫師公會全國聯合會所提的「支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）及相關機制」決議文修正案，立法院長游錫堃今天表示，感謝中華民國醫師公會全國聯合會理事長、民進黨立委邱泰源長期努力串連各國，「中國不應該繼續霸凌台灣。」

游錫堃今天上午出席「聯大第2758號決議50周年」研討會，他受訪時表示，他非常佩服邱泰源，努力串連各國，終於在世界醫師會大會通過這樣的決議。

游錫堃說，台灣畢竟是一個清清楚楚擁有2300萬人口的國家，經濟、自由、民主各方面表現非常好，尤其在抗疫方面的表現，很多國家都把台灣列為典範，「中國不應該這樣繼續霸凌台灣，我也相信，全世界現在對中國越來越了解。」只要有信心繼續努力打拚，有一天中國一定蓋不住台灣加入世界衛生組織。