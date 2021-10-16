推大新竹合併升格有3原因 柯建銘：反對都是心裡有鬼

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天到新竹竹北參加「大新竹當好」協會成立茶會，力挺大新竹合併升格，他說，民意支持度已越來越高，且國家有需求，也有助城市治理應該推動，還說「反對大新竹合併的心裡都有鬼」，都是在算他們的政治利益才反對。

大新竹當好協會理事長、陽交大建築所教授龔書章說，新竹是北台灣最早開發的城市，更是半導體連結世界的門戶，縣市分家造成資源分散與競爭，讓都市發展受限、產業難以大展拳腳，唯有消弭縣市間界線，才能讓大新竹更好，他也解釋，「當好」是客語的「很好」，「大新竹當好」也是「新竹當然要好，也是新竹應當更好」。

支持大新竹合併升格的柯建銘今天也特地到竹北參與大新竹當好協會成立茶會，提到大新竹合併升格每周進行民調，民調已越來越高，大家要去想合併升格，有無民意支持、國家需求與城市治理提升好處，「我想都是正面的」，應共同為地方發展著想。

柯建銘也提及推動新竹合併升格議題緣由，他認為，身為行政首長都會有遺憾或期待，林智堅市長透過專訪倡議大新竹合併，當天一早看到報紙，認為是「老生常談」，畢竟新竹合併升格有125萬人口門檻，但林當晚聯繫他，提及楊文科縣長支持更提出要修法到100萬人口門檻，「聽到後決定馬上要跟」，畢竟等很久大家終有共識。

柯也認為，合併升格一定會帶來綜合效果，如交大與陽明、清大與竹教大合併一樣，但為何有人反對大新竹合併為何反對？點名國民黨、民眾黨與時代力量「都是在算他們的政治利益，否則為了城市發展好為何要反對？很奇怪。

柯還進一步解釋，楊文科原本同意，但過幾天變成竹竹苗「就是要破局」，以國民黨的政治思維破局，但他跟楊文科說，新竹縣57萬人、新竹市45萬人，新竹縣還多新竹市12萬人，老實說對新竹縣市合併升格的大新竹市長，對民進黨而言只有4成把握。

至於民眾黨高虹安提出，當了8年市長不能再選，柯說，「這有法律常識嗎？這是胡說八道」，有意參選新竹市長的時代力量邱顯智也反對新竹合併升格，他也不能理解，目前看來只有民進黨為了大新竹發展而言，在推動大新竹合併升格。