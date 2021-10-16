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吳子嘉批鄭文燦是開除案幕後推手 桃市回擊：口水抹黑

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
美麗島電子報董事長吳子嘉遭開除民進黨籍，上午拿裁決理由書反擊，表示將進行申訴程序。記者徐宇威／攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉遭開除民進黨籍，上午拿裁決理由書反擊，表示將進行申訴程序。記者徐宇威／攝影

美麗島電子報董事長吳子嘉被民進黨開除黨籍，他今天出面受訪稱桃園市長鄭文燦是開除案幕後推手，原因則與電子報公布他民調位居末座有關；對此，桃園市新聞處長詹賀順表示，吳子嘉所言與事實不符，是沒有格調的口水抹黑，對於其言論，「我們一笑置之」。

吳子嘉今天受訪時表示，他被開除黨籍有兩大瑕疵，其一是當事人沒參與會議及中評會換屆不連續，其二應該是與2024選舉有關，也與電子報日前公布鄭文燦民調居於末座有關。

鄭文燦今天上午公開行程未提及此事，新聞處長詹賀順稍早則以聲明方式回應「吳子嘉的發言是不符事實、沒有格調的口水抹黑」。

詹賀舜也說，若以個人立場來看這件事，吳子嘉也是新聞界的老前輩，應知新聞自由及言論自由的界線在哪裡，不應輕易跨越。

吳子嘉 鄭文燦

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