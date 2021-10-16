最後周末！陳柏惟苦行第4天 綠營、公民團體相挺陪走

今天是台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟3Q罷免案倒數第七天「黃金周」，高雄城中城大樓大火死傷慘重，高雄出身的陳柏惟今天繼續第4日苦行，他出發前先默哀一分鐘，逢廟必祈求苦行一路平安，也保佑台灣平安，走到磨破皮、長水泡繼續走，多名民進黨立委包括莊競程、陳亭妃、何欣純等人，以及多個公民團體都來陪走，高喊「支持陳柏惟、留下好立委」、「10月23日不同意罷免」。

陳柏惟今天上午8時從龍井新庄永順宮出發苦行，有民進黨立委莊競程、陳亭妃、陳秀寶等人陪同，上午10時45分抵龍井龍泉岩清水祖師廟，比預定時間晚了45分鐘，包括立委何欣純、律師李宣毅，以及公民團體台灣青年基金會、台灣基地協會、全面罷免協會理事黃小奈、好民文化行動協會、人本教育文教基金會，以及桃園30多名支持者相挺。

陳柏惟在參拜龍井龍泉岩清水祖師廟受訪時說，感謝北中南民主前輩、好友陪走，也邀請大家來選區放慢腳步，走遍大街小巷，因應高雄大火死傷慘重，他特別選比較沒有人地方，到南寮登山步道走走，這是答應選民要做的事。對於媒體詢問「看起來很累，是否哪裡不舒服？腳不舒服？」時回答「還好」。

立委陳亭妃說，苦行第四天，基本上都這種狀況，但她從上午八時陪走，發現陳柏惟精神狀況很好，很有毅力，走南寮登山步道步伐穩健，真是中二選區的選民要站出來力挺陳柏惟的地方。