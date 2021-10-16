批綠亂貼標籤 朱立倫：搞不好稱城中城大火是阿共陰謀

不滿行政院長蘇貞昌3+11專案報告內容，立院國民黨團9月28日院會強力杯葛蘇貞昌施政報告。美國前國務卿萊斯昨質疑，矛盾背後來自中國大陸透過台灣內「親中勢力」煽動。國民黨主席朱立倫今說，綠營給台灣反對力量貼上親中賣台標籤。民進黨搞不好都會說高雄城中城大火是「阿共的陰謀」。

朱立倫表示，9月底立院抗爭是針對政府防疫不力、欠缺疫苗的不滿，跟任何政治議題與意識形態無關，民進黨卻透過給台灣反對的力量貼上親中賣台的標籤，透過各種方式，讓美國很多的重要政治人物有錯誤認定，再「出口轉內銷」。

朱立倫說，國民黨一定要回到華府，他已經開始和美方共和黨與民主黨朋友保持緊密聯繫，讓大家了解實情；國民黨也唯有重新回到國際、華府、世界，讓大家知道台灣民主聲音，不能讓民進黨一言堂，不是民進黨這樣無能鴨霸的施政。