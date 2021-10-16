陳佩琪護夫「絕不可能打錯針」 林穎孟反擊：官僚心態

台北市議員林穎孟日前爆料北市醫院施打過期疫苗，市府衛生局澄清是資料上傳錯誤，並沒有打過期疫苗。台北市長柯文哲的太太陳佩琪醫師，昨天在臉書強調絕不可能打錯針或打到過期疫苗。並建議若發現有異， 當下打個電話給衛生局人員，請他們查明原委就好，這樣做能減緩市民焦慮。林穎孟上午反擊，批評陳佩琪的回應，完全就是最典型的官僚心態，當民眾、民意代表指出錯誤，最焦慮便是官僚。

陳佩琪透過臉書還原施打疫苗前核對資料的過程，她說，每當門診時間一結束，就要關起門來，找出今天所打疫苗的批號，然後一一鍵入、上傳，這工作有點繁瑣，因為有時一天打的疫苗就有幾個不同的批號，人工作業，難免出錯，但硬要稱是打到過期疫苗，實際上幾乎不可能。

陳佩琪說，因為打針前都要「三讀五對」，疫苗的有效期限都會當場秀給病人看，那瓶疫苗若已過期， 可能連續10個病人都是打到過期的， 不可能沒人發現。

陳佩琪強調，她敢很自豪的說， 以台北市的醫療水平， 還有我們平日所受的教育之嚴謹，絕不可能打錯針、打錯劑量或打錯濃度，當然更不可能會打到過期疫苗。

陳佩琪也酸說，議員逐筆幫醫療院所核對批號和有效日期，真是辛苦了， 但若發現有異， 當下打個電話給衛生局人員，請他們查明原委就好，或想到應該只是誤植，就直接請醫療院所上去修改就好了，這樣做能減緩市民焦慮，也算功德一件，要是利用晚上發臉書，有時太忙了， 沒能在第一時間看到，這只會造成民眾更多焦慮， 實在不是好方法。

林穎孟上午指出，陳佩琪醫師的回應，完全就是最典型的官僚心態。當民眾、民意代表指出錯誤，最焦慮便是官僚。

當市政出現問題，若一心想私了、不願公開調查過程與證據、直接叫民眾吞下去、不補救受害民眾的疑慮，才會造成更多民眾焦慮。

林穎孟以食品企業為例，若民眾吃下食品後發現包裝過期，這時候詢問該企業，企業僅口頭告知「啊，是日期key錯了啦，你們都在抹黑」、然後叫印刷工人出來背罪，「都是印刷工人的問題，工人很辛苦啦你們這群消費者不要怪他們」，林穎孟議員反問市長與市長夫人，請問這間企業還要不要經營下去？

林穎孟表示，這種食品案例，即使真的是印刷問題，仍會進入消費者權益流程處理。若一般企業都懂得要好好善後，為何只有台北市政府不用？她次呼籲，這次大規模錯誤總共影響台北市民400多人，希望市長和市長夫人正視民眾憂慮。