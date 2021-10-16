立院杯葛中國介入？藍黨團：萊斯對台灣政黨競爭有誤解

不滿行政院長蘇貞昌對3+11專案報告內容，立院國民黨團9月28日院會強力阻擾蘇完成施政報告。美國前國務卿萊斯昨天質疑，矛盾是來自中國大陸透過台灣內「親中勢力」煽動。國民黨團上午發出聲明嚴正駁斥，認萊斯說法無助美中關係和解。

國民黨團舉例，美國參議院9月27日就一項避免美國政府「關門」和暫停實施舉債上限的預算案進行程序性投票，遭共和黨參議員一致否決，若民主黨無法及時提出替代法案，部分政府部門因沒有預算可用，將從10月1日起暫時關門。

國民黨團反問萊斯，難道台灣政治領袖也可對美國國會政黨間的正常朝野議事攻防，做出類似、衍生性的「不當解釋」？國民黨團不會，因為這是「你們美國」內政與政治運作常態，外人沒必要參雜太多假設、陰謀論。

國民黨團更直指，中華民國國會發展史上，阻撓議事始作俑者就是民進黨，他們還占領國會、襲擊行政院，這在美國是不被任何政黨或政治人物接受的行為。

國民黨團表示，立法院本會期自9月開議以來，議場內抗爭行為皆為要求政府釐清5月初本土疫情大爆發真相，要求執政者須為3＋11錯誤政策負責，皆為內政議題，與外交事務、兩岸關係無涉。

國民黨團說，民主政治中政黨於國會內議事對抗是基本常態，若如萊斯所言，將國內政黨間因內政事務的朝野攻防，皆無限上綱捲入美中對抗中，無助美中關係和解，也是對台灣國內政黨多元競爭方式及文化有所誤解。

國民黨團還說，過去國民黨執政時，民進黨立委霸占主席台、暴力杯葛政府施政不勝枚舉，難道有其他勢力在背後鼓動？台灣政黨在立法院內競爭作法多元，若萊斯願意多了解中華民國立法院朝野抗爭歷程，國民黨團願進一步交換意見。

國民黨團也批評，民進黨執政五年多來，在內部施政上橫行霸道，政策失能錯誤百出，鄭重呼籲民進黨政府不要想藉由操作兩岸議題，遮掩內政失德、高雄城中城大火必須負責的尷尬困境，企圖轉移焦點。