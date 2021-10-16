快訊

76行者陳修將涉殺女友 汽車旅館最後身影曝光　

遭民進黨開除黨籍 吳子嘉：新潮流鄭文燦是幕後推手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳子嘉遭開除指向鄭文燦主導 民進黨：無涉派系或個人

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
美麗島電子報董事長吳子嘉遭開除民進黨籍，上午拿裁決理由書反擊，表示將進行申訴程序。記者徐宇威／攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉遭開除民進黨籍，上午拿裁決理由書反擊，表示將進行申訴程序。記者徐宇威／攝影

民進黨中評會確認開除「美麗島電子報」董事長吳子嘉黨籍，吳子嘉今天出面受訪，指他遭開除的幕後推手是新潮流系桃園市長鄭文燦，並指鄭文燦出手動機與日前「美麗島電子報」公布的民調有關。民進黨今天則說，此案由中評會出席者一致通過，顯見無涉派系或個人。

台北市黨部評委會去年決議通過開除吳子嘉黨籍，中評會事隔1年7個月後才完成程序，引發外界揣測。民進黨今天表示，台北市黨部評委會於2019年3月即作出對於吳子嘉除名之處分，中評會受理後，亦曾通知其到場說明，但吳缺席。中評會於今年10月5日經出席委員一致認定違紀事實明確，通過台北市黨部評議委員會所做之除名處分，「其中，中評會出席者皆一致通過，顯見本案無涉派系或個人。」

民進黨表示，自2019年台北市黨部做出除名處分迄今，吳子嘉依然持續於電視節目上批評所屬政黨與黨內同志為業，令許多黨員不解，甚或打電話到黨部陳情抗議，認為彼此「道不同不相為謀」、「既然不認同民進黨又何必死纏爛打」、「難道美麗島電子報的員工可以每天上節目用誤導言論、詆毀批評美麗島電子報嗎？」

民進黨表示，言論自由不代表可以抹黑栽贓，言論自由也不是一個黨員用來抵毀黨的名譽的藉口，言論自由的最大尺度也在保障個人與團體的名譽名聲。民進黨中評會依照規定完成除名程序，相關裁決理由書也已提供當事人，「本案是經地方黨部評委會、民進黨中評會完成法定程序並由出席委員一致認定後所做出之審議，可經檢驗。」

民進黨 吳子嘉

延伸閱讀

遭民進黨開除黨籍 吳子嘉：新潮流鄭文燦是幕後推手

李正皓爆吳子嘉被民進黨開除黨籍「將進行申訴程序」

學生短暫脫口罩10秒拍畢業照？鄭文燦：先專心打疫苗

砂石場土石壓死小黃運將 家屬痛哭跪求鄭文燦要真相

相關新聞

遭民進黨開除黨籍 吳子嘉：新潮流鄭文燦是幕後推手

民進黨中評會確認開除美麗島電子報董事長吳子嘉黨籍，吳子嘉今天出面受訪，他將矛頭指向桃園市長鄭文燦，他表示，他遭開除有兩大...

清大幫校長政績打分數 恐寒蟬效應讓校長不敢有積極作為？

最近在辦理校長遴選的清華大學。是國內罕見有辦理「校長政績意見徵詢」的大學，徵詢時程訂於校長任期過半後一學期內，主要目的是為了校長任期後半提供意見參考，可調整領導校務運作。2013年起雖與校長續任脫鉤，但因徵詢結果需向校務會議報告，實務面上等同公開，外界擔憂恐對校長產生「寒蟬效應」，反致校長不敢積極作為。

批綠亂貼標籤 朱立倫：搞不好稱城中城大火是阿共陰謀

不滿行政院長蘇貞昌3+11專案報告內容，立院國民黨團9月28日院會強力杯葛蘇貞昌施政報告。美國前國務卿萊斯昨質疑，矛盾背...

陳佩琪護夫「絕不可能打錯針」 林穎孟反擊：官僚心態

台北市議員林穎孟日前爆料北市醫院施打過期疫苗，市府衛生局澄清是資料上傳錯誤，並沒有打過期疫苗。台北市長柯文哲的太太陳佩琪...

立院杯葛中國介入？藍黨團：萊斯對台灣政黨競爭有誤解

不滿行政院長蘇貞昌對3+11專案報告內容，立院國民黨團9月28日院會強力阻擾蘇完成施政報告。美國前國務卿萊斯昨天質疑，矛...

吳子嘉遭開除指向鄭文燦主導 民進黨：無涉派系或個人

民進黨中評會確認開除「美麗島電子報」董事長吳子嘉黨籍，吳子嘉今天出面受訪，指他遭開除的幕後推手是新潮流系桃園市長鄭文燦，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。