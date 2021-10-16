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城中城大火綠委扯韓國瑜 朱立倫：最無恥的講法

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
高雄市鹽埕區城中城大樓火警供造成46死、41傷。記者陳玫伶／攝影
高雄市鹽埕區城中城大樓火警供造成46死、41傷。記者陳玫伶／攝影

2011年台中阿拉夜店火警釀9死，當時還是立委的高雄市陳其邁批評當時的台中市長胡志強「要死幾個人才下台？」近日高雄城中城大火造成46死，陳其邁當初的要求成為被檢視標準。國民黨主席朱立倫今也表示，陳其邁要負完全責任。

「做為一位市長，負起責任是最好的態度」，朱立倫表示，不論是稱迴力鏢或現世報，畢竟陳其邁是現任高雄市長，一定要負完全責任，還給傷亡者公道；此外，整個高雄危險、老舊建築這麼多，高雄市政府也應向民眾交代要怎麼解決。

對於民進黨立委劉世芳以國民黨籍的韓國瑜也當過高雄市長，要為陳其邁滅火。朱立倫說，「這是一個最無恥的講法」，現任的市長遇到這樣的悲劇、慘劇，若還要去往前推，是不是還要往前推到監察院長陳菊擔任十幾年的高雄市長任內？

朱立倫表示，任何負責任的首長都不會講劉世芳這樣的話，相信陳其邁也絕不會這樣講，呼籲劉世芳趕快收回「這樣無恥的說法」。

陳其邁 高雄市 朱立倫

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