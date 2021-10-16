遭民進黨開除黨籍 吳子嘉：新潮流鄭文燦是幕後推手

民進黨中評會確認開除美麗島電子報董事長吳子嘉黨籍，吳子嘉今天出面受訪，他將矛頭指向桃園市長鄭文燦，他表示，他遭開除有兩大瑕疵，分別是當事人沒參與會議及中評會換屆不連續。他也表示，他遭開除的幕後推手是新潮流系鄭文燦，並指鄭文燦出手動機與日前「美麗島電子報」公布的民調有關。

台北市黨部評委會去年決議通過開除吳子嘉黨籍，中評會事隔1年7個月後才完成程序，引發外界揣測。

吳子嘉說，他有收到中評會的開會通知單，但因為與錄影撞期，就沒有去，以黨的規定，若當事人不在，會議會延期，上一屆中評委主委是蘇治芬，就有讓他到場說明。

被問到新潮流為什麼要追殺？吳子嘉說，應該與2024選舉有關係，並指他遭開除與「美麗島電子報」公布鄭文燦的民調居於末位有關。

吳子嘉說，黨內有救濟程序，他會採取行政救濟，若黨內申覆不成，他會採取司法救濟。他也說，他的黨齡已經20多年，比蔡英文總統還資深很多，過去加入民進黨是「後白色恐怖時代」，一般年輕人都會喜歡參加民進黨，修理國民黨是一大樂事，挑戰強權是參加民進黨的目的，沒想到現在民進黨反而變成強權。

吳子嘉也說，「雷霆與雨露，一例是春風」，請民進黨高層好好思考。