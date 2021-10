【專家之眼】洋和尚會唸經？台灣籠罩核戰烏雲

兩岸關係不睦狀況愈搞愈僵死結就是打不開,戰雲密布兆頭實在讓人擔心,此時很多外籍學者專家就會跑出來亂出主意,此種洋和尚唸經到底高不高明,若要說實在話,其內容與觀點實在讓人不敢恭維。但這些遊方郎中還是照樣能夠被請到台灣騙吃騙喝,納稅人辛苦納稅,讓綠營政府甩大方伺候這些一知半解人士,任其招搖撞騙胡亂指點,以便安撫本身內心忐忑不安。

沒有想到除掉洋和尚亂唸經之外,現在居然還冒出個瘋道士起乩,目前在位於東京之「日本戰略研究論壇」擔任資深研究員之退役美國海軍陸戰隊上校紐夏(Grant Newsham),居然不甘寂寞開始倡議,美國必須考慮要為台灣與中國大陸進行核武決戰,並被美軍『星條旗報』報導其觀點,但這個餿主意恐怕真是會要人命啊!

不過綠營政府當初還是對其奉為上賓,外交部非常慷慨地在民國108年1月至12月提供台灣獎助金支持在財團法人台灣智庫駐點研究,當時其研究主題為「提議台灣軍隊應參與美日共同軍演」“Proposal for Drawing Taiwan Armed Forces Into Regular Training, Exercises, and Engagement with US and Japanese Armed Forces”,此種課題對於整天要拉攏華盛頓與東京對抗中國大陸之綠營高層來說,真是個抵擋不住誘惑,雙方情投意合,於是豐厚銀兩順利入袋,完全不令人意外。

從星條旗報導原文「美國應冒著核戰風險為台灣而戰」(The U.S. government needs to make clear that Americans will fight and risk nuclear war on Taiwan’s behalf, a former Marine and consultant on Asian defense matters said Tuesday.)以及聳動標題(Retired Marine colonel says US should weigh nuclear war with China over Taiwan)來看,綠營政府過去數年政策,不但是讓台灣逐步邁向戰火,恐怕到最後在這些外籍鷹派學者專家加溫煽火下,最後會讓台灣成為核戰交鋒戰場。

大家不妨想想,美國要是因為台灣要與中國大陸發生核戰,核彈會落在何處?在此必須舉出美國當年在越南戰場檳椥省(Ben Tre)與越共發生激戰,最後卻讓越南民眾付出慘痛代價之歷史往事與經典名句,以便提醒瘋狂道士提出不惜發動核戰來力挺台灣,很有可能會讓寶島淪落到萬劫不復之悲慘境地。

1968年2月8日美國紐約時報刊出美聯社記者Peter Arnett報導美軍在越南檳椥省與越共發生殊死戰鬥過程中,某位少校指揮官在回答媒體為何要摧毀當地越南城鎮時聲稱:“It became necessary to destroy the town to save it.”此句話立即成為美國政治上多次被傳述轉用之經典名句;但在轉述時實際用字遣辭卻冒出許多相似版本,但都不失原味點破許多原始立意或許良善,但卻因舉止愚昧而適得其反之思維。

甚至美國總統大選選戰時,此句名言亦不斷登場,其中包括川普選戰陣營重要謀士Tom Hicks指稱民主黨願意“destroy the village to save it”,但是反過來美國媒體MarketWatch亦有專欄作家在2017年時指稱川普總施政是“to destroy America to ‘save’ it”。同樣類似用語更可遠溯至1908年美國最高法院法官Edward White之判決用語“to destroy in order to save, and to save in order to destroy”以及美國南北戰爭後,南方各州法院對於焦土抗敵損傷民眾財產時,針對私有財產可合法加以破壞,在判決書經常所引述“be destroyed to save it from the enemy”等多項源頭。

其實同樣類似評論用語,亦曾出現在二次大戰時,亞特蘭大世界日報(Atlanta Daily World)在1940年,提出在海外對抗法西斯主義,不能作為拒絕寬待國內異議人士之正當理由時,提出“We won’t save democracy by killing it……and we won’t make American democracy worth saving by destroying it in the so-called attempt to save it.”看到最近國內政治中綠營高層,高舉國家安全大旗,針對在野黨各種不擇手段打擊,其實不過是天下烏鴉一般黑,歷史再度重演。

兩岸情勢發展到有人想到核武大戰,在此還是要提醒曾有賢能之士提出:“兩岸是否要走向戰爭由台北決定,戰爭要打到多大由華盛頓決定,但戰爭要打到何時卻將是由北京決定”說法;韓戰時期美國有核武專利,當年核訛詐與核威脅都沒嚇退北京,對比當年核武所存在實力差距,現在怎麼可能還會有用?

看到國內民主政治威權復辟大開倒車,現在再加上不惜發動核戰倡議,假若吾人要犧牲民主來保衛民主,犧牲台灣來防禦台灣,看到瘋狂洋道士起乩來唸核戰咒語,難道鄉親們不要膽戰心驚嗎?