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完整接種疫苗11月8日起可入境美 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心副指揮官陳宗彥將於下午2時記者會說明。圖／指揮中心提供
指揮中心副指揮官陳宗彥將於下午2時記者會說明。圖／指揮中心提供

美國白宮15日宣布，11月8日起，對完整接種新冠疫苗的外籍旅客解除旅遊限制。認可的疫苗品牌須是美國食藥局（FDA）或是世界衛生組織（WHO）認證疫苗，完成二劑接種或混打接種。受認可品牌僅6款，未包含高端，美國新制恐對部分有意赴美的台人產生影響。中央流行疫情指揮中心今將於下午2時召開疫情記者會，由副指揮官陳宗彥說明。屆時將提供直播。

▎延伸閱讀：美新入境措施11月8日上路 要求國際旅客完整接種疫苗

美國疾病防治中心（CDC）先前透露，將取消原先33國入境美國措施，未來入境美國改為需完整接種新冠疫苗。消息一直未正式對外宣布。昨外電報導，美方宣布11月8日起，將依循先前透露的新制，入境美國需完成新冠疫苗接種，其品牌是美國FDA以及WHO認證疫苗。

美國FDA認證的疫苗有BNT疫苗、嬌生疫苗、莫德納疫苗，共三款。WHO分別為BNT疫苗、AZ疫苗、嬌生疫苗、莫德納疫苗、中國國藥、中國科興疫苗總計六款。

國內第一劑疫苗覆蓋率昨達到六成。指揮中心指揮官陳時中日前喊出「有信心在年底前兩劑疫苗覆蓋率達六成」。疫苗供應量目前持續穩定供貨，日本外務大臣茂木敏充昨指出，將再追加新冠疫苗給台灣，等於可能第六度捐贈台灣疫苗。截至目前為止日本已五度提供AZ疫苗給台灣，累計捐贈390.4萬劑。

新冠疫苗 美國 莫德納疫苗

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