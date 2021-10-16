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台中11輪疫苗醫療院所負荷高 加開40快打站提高量能

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
第11期新冠疫苗昨開打，台中市長盧秀燕昨天下午視察太平區屯區藝文中心快打站2.0施打BNT疫苗。圖／台中市政府提供
第11期新冠疫苗昨開打，台中市長盧秀燕昨天下午視察太平區屯區藝文中心快打站2.0施打BNT疫苗。圖／台中市政府提供

第11期新冠疫苗昨開打，台中市採分流方式提供接種服務。台中市長盧秀燕昨天下午視察太平區屯區藝文中心快打站2.0施打情形時說，台中第11期施打量高達28萬多劑，超過合約院所施打量能，市府為加速接種速度，18日至21日等共5天，開設快打站40處打BNT，已有逾10萬人預約接種，她稱讚快打站動線良好，許多民眾完成施打很開心，也感謝市府團隊協力抗疫守護市民，加速提升疫苗完整保護力，提供市民優質服務。

AZ疫苗於台中市約384家合約診所，BNT疫苗於台中市39家合約醫院、40處快打站及6家衛生所提供接種服務，台中市民逾10萬人透過「1922疫苗平台」預約接種BNT。

盧秀燕昨天視察太平區屯區藝文中心快打站2.0的施打疫苗流程，民政局長吳世瑋、文化局長陳佳君、太平區長許貴芳，以及太平區光華里長黃鐵騫、坪林里長賴啓誠陪同，從報到及掛號區、意願填寫區、等候區、注射區到留觀區，動線井然有序。

盧秀燕說，為提升台中市接種量能，市府開設40處快打站、261場次，加速接種速度；此次廣設快打站提供市民疫苗接種服務，是非常辛苦龐雜的工作，感謝市府各局處、所有基層醫護同仁、區公所及里鄰長的大力動員，讓快打站動線更流暢，讓市民得到很好的服務。

民政局長吳世瑋說，市府積極尋覓空間大、動線好、有空調的公務機關、活動中心及宗教場域等適宜處所為民眾施打，全力提升疫苗接種服務，文化局也協助提供藝文場域「屯區藝文中心」及「大墩文化中心」提供快打站2.0接種服務，讓民眾打疫苗兼賞藝文展覽，達到療癒身心、舒緩焦慮的效果。

第11期新冠疫苗昨開打，台中市長盧秀燕昨天下午視察太平區屯區藝文中心快打站2.0施打BNT疫苗。圖／台中市政府提供
第11期新冠疫苗昨開打，台中市長盧秀燕昨天下午視察太平區屯區藝文中心快打站2.0施打BNT疫苗。圖／台中市政府提供

AZ疫苗 台中市 盧秀燕

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