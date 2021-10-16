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世界醫師會通過支持我參與WHO決議文 外交部致謝

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

外交部今天表示，世界醫師會（WMA） 世界大會於台灣時間15日晚間在英國倫敦舉行，會中通過中華民國醫師公會全國聯合會所提的「支持台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）及相關機制」決議文修正案，外交部對此表達誠摯感謝。

外交部表示，這次我方提案先分別在WMA相關專業委員會及理事會獲得通過，最後再送交大會投票通過。過程中，中國醫師會曾提案及發言，企圖以政治謬論干擾我方提案，所幸WMA大多數會員持續堅定支持台灣參與WHO。

外交部表示，在中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源的領導以及無任所大使吳運東多年來廣結善緣，在兩位醫界領袖共同努力之下，台灣醫師會積極推動國際醫療交流合作，為台灣廣拓友我人脈，外交部表達敬佩與感謝。

外交部表示，WMA是由全世界115個各國專業醫師組織而成，為全球最具規模的醫師專業組織，與台灣醫師會維持密切合作關係，多年來一貫堅定支持台灣參與WHO，曾在2005年通過友我決議案，這次再度通過支持我國參與WHO的決議文修正案，極具指標性意義。

外交部表示，再度呼籲WHO秉持專業中立的立場，基於維護全人類健康福祉的宗旨，拒絕不當政治干擾，傾聽包括這次WMA支持台灣參與WHO的各方聲音，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，並完整參與WHO所有會議、活動與機制。

醫師 外交部 WHO

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